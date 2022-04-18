彰化SOP出爐！確診居隔不得與4類族群同住　居家照護限1人1戶

▲▼彰化縣政府訂定確診者居家照護防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1390例本土個案，彰化新增6例(有3例未列案號)，縣長王惠美指出，縣內若出現65歲以上老人及5歲以下幼童有確診者，均屬於高風險個案，衛生局均會安排住院治療，不採行在宅居家照護，另外居家照護的條件，確診者符合1人1戶為優先原則，縣府後續會隨時做滾動式修正。

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根據衛生局統計，彰化縣第1劑疫苗接種率，彰化縣12歲以上已接種1,008,158人，接種率89.3%；第2劑疫苗接種率，彰化縣12歲以上已接種953,770人，接種率84.5%，都高於全國平均值 ；第3劑疫苗接種率，彰化縣12歲以上已接種663,737人，接種率58.8%，要拜託大家加油一下，請大家盡速去施打疫苗，保護自己及家人。

王惠美同時籲請家長們注意，守護孩童健康，有4大警示徵兆，請盡快送醫，因為5歲以下的孩子的抵抗力是比較弱的，孩童染疫同樣有前兆要注意，症狀包括喉嚨痛、流鼻水/鼻塞、咳嗽、發燒，前兆是氣喘/呼吸困難；持續胸痛/胸悶；意識不清/抽搐；皮膚/嘴唇/指甲床發青等症狀。

王惠美表示，65歲以上老人及5歲以下幼童之確診者屬高風險個案，針對兩類高風險確診個案，本縣衛生局均會安排住院治療，不採行在宅居家照護。

COVID-19確定病例居家照護出現症狀處理方式，如症狀輕微1.自行服用預先準備之藥物減緩，並適當補充飲水2.使用遠距醫療，接受醫療照護人員之診療，並由專業藥師送藥3.如需外出就醫者，由衛生單位安排就醫，依其指示就醫，外出時應佩戴口罩，並禁止搭乘大眾運輸工具。如出現以下症狀，應速與119或24小時醫療團隊聯繋1.呼吸困難2.發燒持續超過3天3.持續性胸痛或有胸悶4.血氧濃度94%5.持續腹、嘔吐或無法進食6.意識不清7.劇烈頭痛8.皮膚或嘴唇或指甲發青。居家照護者會有健康照護包，由專人送達，裡面包括血氧機，有快篩劑3支及指定用藥以及緊急說明小卡。

而居家照護的條件，確診者年齡要小於65歲，無症狀或輕症的患者，沒有懷孕及沒有洗腎的患者。除了必要照護或被照護需求，確診者不得與以下對象同戶隔離，確診者不可以跟5歲以下、65歲以上或有懷孕及有洗腎的人同住，希望確診者符合1人1戶為優先原則，縣府後續會隨時做滾動式修正。