快訊／端正選風！加重期約賄選刑罰　《農會法》修正通過一讀

▲立法院院會議場。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會15日將攸關端正農會選風的《農會法》部分條文修正草案排入報告事項，該草案提高期約賄選的刑度與罰則，引發中華民國農會不滿，日前與國民黨團舉行記者會批評刑責過重。不過，今天院會處理報告事項時，因沒有黨團表達異議，《農會法》部分條文修正草案完成一讀程序，交付經濟委員會審查。

行政院提出《農會法》部分條文修正草案，參考《公職人員選舉罷免法》規定，提高期約賄選的刑度與罰則，未來可處3年以上、7年以下有期徒刑，並併科新台幣100萬元以上、1000萬元以下罰金，但草案引發中華民國農會不滿，日前國民黨團與全國農會總幹事張永成舉行記者會，痛批刑責過重。

《農會法》部分條文修正草案也規定，將漁會納入為得與農會共同投資組織股份有限公司的主體，擴大農民團體合作經營，並刪除已併入中華民國農會的「台灣省農會」等名稱。

在人事規範方面，《農會法》部分條文修正草案規定，總幹事任期屆滿未能產生時，由各該農會依照主任秘書、會務部主任等職務位階，依序代理，另新增中央主管機關訂定統一考訓辦法的規定，盼藉此提升農會聘僱人員素質，提高農會統一考訓作業的公信力。

此外，為強化農會理監事會議運作，《農會法》部分條文修正草案新增農會理事長、常務監事無正當理由不召開會議超過2個會次應予解除職務，及理監事連續2次無故缺席會議者視同辭職的規定。

▼國民黨團日前曾舉行「《農會法》修法，政府假體制改革真黑手介入」記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）