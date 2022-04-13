不斷更新／中央、雙北政府機關共17人確診　蔡英文、沈榮津居隔中

▲廖國棟助理確診後，立法院進行大規模消毒。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

本土疫情持續升溫，陸續傳出中央政府機關人員確診，《東森新媒體ETtoday》統計清明連假至今（12日）下午2時，中央政府機關中，包括總統府、行政院、立法院、監察院、國安會相關共13人確診；台北市府、新北市府及台北市議會相關則有4人染疫。另外，總統蔡英文及行政院副院長沈榮津因是確診者的密切接觸者，目前被匡列居家隔離。

總統府：1導覽志工、蔡英文居隔

總統府4/3傳出一名導覽志工確診，隔天府方指蔡英文因4/4在官邸與11名家人午宴，其中1人被通報確診，蔡遂被匡列居家隔離至4/14，結束後再進行7天自主健康管理，而這段期間工作改採線上模式、視訊會議。

總統府接獲消息時，正副總統醫療團隊慎重起見，對蔡英文及副總統賴清德進行PCR及快篩，所幸皆為陰性。

國安會：1員工

國安會4/13凌晨通報1名員工確診，近日密切接觸者匡列15人居家隔離中，也對國安會134名員工快篩，結果皆陰性。該確診員工的妻子前天晚間有些微感冒症狀，就醫篩檢確診，因此該員昨通報並進行居家隔離，不幸晚間PCR陽性。

總統府發言人張惇涵指出，該國安會確診員工負責庶務性質工作，業務單純，辦公室位於總統府五樓，與蔡英文、賴清德、國安會秘書長、副秘書長及國安會諮詢委員等，近期都沒有直接接觸史。

行政院：3駕駛、1工友

行政院4/11表示有3名駕駛確診，其中一人是沈榮津的司機，沈及副秘書長何佩珊被匡列居家隔離中。為此，政院當天對174人PCR、123人快篩，全數陰性；昨進行第二批採檢，共279人PCR、98人快篩，結果有1名工友確診，預計今日政院將進行第三批採檢。

羅秉成表示，行政院秘書長李孟諺雖未與該確診工友有密切接觸，但仍依指揮中心建議採自我健康監測，目前身體狀況良好，前兩次採檢結果全陰性；此外，李稍早已第三度PCR，待結果再由指揮中心判斷是否解除自我健康監測等措施。

行政院副秘書長李國興13日上午在立法院內政委員會答詢則說，3位司機同仁確診後，總共有11位同仁居家隔離，另外也有5位同住宿舍者是自我健康監測，總共有16人，政院除加強清消，也已設置線上會議相關機制。

立法院：廖國棟與2辦公室助理確診

國民黨立委廖國棟4/3證實2位辦公室助理確診，立法院下令同樓層其他立委、立委助理PCR；由於2位確診者曾連續5天到立法院，台北市衛生局匡列175人居家隔離，包括廖國棟、立委鄭天財，並發送2062則細胞簡訊提醒足跡重疊者。

不料，原先快篩陰性的廖國棟卻PCR「陰轉陽」，4/12早上入住台大醫院。

監察院：收發室1名員工、3名公務車司機確診

監察院4/8證實1名收發室員工及3名公務車司機確診。監察院秘書長朱富美表示共匡列3名監委及14位公車駕駛居家隔離。

台北市府：產發局、工務局各1員工

台北市府4/12上午接獲產發局1員工確診，因此對他平常辦公空的市政大樓北區10樓進行「軟性封鎖」。台北市衛生局

表示，該案為新北市個案，3月底到職，4/10自覺發熱後快篩陽性，同日PCR確診，目前已匡列居家隔離16人，另103位同區域員工快篩皆陰性。

不料，同日下午北市府再接獲市政大樓6樓南區的工務局新建工程處1人員染疫，後續同樣執行「軟性封鎖」模式，禁止同層樓同場域員工移動到其他樓層。

台北市議會：1公務車司機

台北市衛生局表示，4/7一名公務車司機確診，職場接觸10人快篩結果呈陰性。

新北市府：主計處1員工

新北市衛生局4/12證實，1名採檢陽性個案任職於新北市政府主計處，目前尚無案號，為13日中央預計公布個案。初步疫調同辦公室座位周邊1人匡列居家隔離，同科室同仁自主快篩均為陰性，詳情待中央疫情指揮中心公布後說明。