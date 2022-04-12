傳廖國棟PCR檢測陰轉陽確診　陳時中：祝委員早日康復

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委廖國棟2名國會助理確診新冠肺炎，如今驚傳廖國棟本人經過PCR檢驗確診。對此，衛福部長陳時中12日上午受訪時僅表示，相關訊息立法院會說明，「我們祝委員早日康復」。

▲國民黨立委廖國棟。（圖／記者屠惠剛攝）

新冠肺炎疫情延燒，廖國棟2名國會助理日前確診新冠肺炎，如今傳出廖國棟PCR檢測陰轉陽，目前入住台大醫院，立法院尚未收到相關訊息通知，台北市政府則將於疫情記者會統一回覆。

行政院長蘇貞昌12日上午率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。陳時中會前受訪時未證實相關訊息，僅表示立法院會說明，這是個人的醫療訊息，「我們祝委員早日康復」。

事實上，廖國棟3日才在臉書發文表示，在新冠肺炎病毒橫行的時代，縱然自己做好了防疫工作，誰都沒辦法預測自己會不會被波及。很遺憾辦公室有2名同仁確診，聽到訊息的當下，自己用最快的速度去買快篩試劑，等待結果的時間雖然短暫，內心卻又無比的恐懼。

廖國棟說，一旦確診了要怎麼做，辦公室要如何進行隔離，相關的工作要如何進行線上作業，一幕幕都在他的腦袋中浮現，「所幸，最終的結果是陰性」，而辦公室除確診診同仁外，其他同仁也立刻自行進行快篩，均為陰性，但陰轉陽的情況也極為常見。

廖國棟也呼籲，目前新冠肺炎病毒有多條不明確的感染途徑，出門一定要戴好口罩、勤洗手做好自我防護工作，尚未打疫苗者務必要打疫苗，降低自己染疫與重症的機率。