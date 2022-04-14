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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

立院審查檢察總長人選　邢泰釗：冤錯案件擬成立跨級跨轄聯繫平台

▲▼立法院司法及法制、內政委員會聯席會議審查「總統咨請本院同意邢泰釗為最高檢察署檢察總長」案 邢泰釗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邢泰釗列席立法院司法法制委員會，供立委審查檢察總長人事案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

蔡英文總統提名邢泰釗擔任檢察總長，今天由立法院進行審查。邢泰釗報告時指出，若能擔任總長，未來對冤錯案件將成立「跨級跨轄」的聯繫平台，加強案件的縱向、橫向聯繫。此外，也將致力改善檢察官的同理心、問案態度，要建立「有溫度的司法」。

立法院14日由司法法制、內政委員會聯席審查檢察總長被提名人邢泰釗人事案，一開始由邢泰釗進行報告。他指出，檢察官兼有「法律守護者」與「公益代表人」雙重責任，國人寄予深切期望，面臨時代遽變，也亟需「維持」（Continuity）與「改變」（Change）。「維持」是保持嚴格「自律」與「自制」優良傳統，「改變」則是與時俱進，呼應「以人民觀點出發，以人權保障為念」的司改期待。未來若能擔任總長，將秉持「有溫度的司法」、「堅持司法獨立性」、「保持客觀義務」、「精進專業智能」4大方向。

邢泰釗也強調，會持續精進深化最高檢督導掃黑、查賄、肅貪的業務，對於國家安全、金融犯罪、資通犯罪等業務，也將由最高檢加強督導功能，強化各檢察機關偵查效能。而有罪確定案件審查業務部分，邢泰釗認為，除了持續督導外，也將適時協助所屬為受判決人利益提出救濟。而在銀行經理諸慶恩再審案件時，他深感冤錯個案的平反，亟需各級檢察機關「跨級跨轄」團隊齊力，研議未來就冤錯個案成立「跨級跨轄」縱向及橫向聯繫平台，統合檢察機關量能，以保障被告權益。

之後由立委質詢，多位國民黨立委針對邢泰釗在台北地檢署檢察長任內起訴的「三中案」，批評他政治色彩濃厚。不過邢泰釗強調，三中案起訴的檢察官絕對有所本，當時起訴牽扯的物件價值將近24億元，目前也已經有部分犯罪所得回到國庫，絕對具有正當性，並非政治案件。

至於政治色彩問題，邢泰釗也說，現今社會資訊發達，已經不可能有一手遮天的事情發生，甚至地檢署的檢察長、主任，都已經要由檢察官投票選出；而台灣的檢察官都是最專業的菁英分子，不太可能被牽著鼻子走，所以現在的首長不太可能會有阿諛奉承、迎合上意的作法。

▼立委鄭麗文（上）、曾銘宗（下），審查時批評邢泰釗的政治色彩。（圖／翻攝立法院網頁）

▲▼邢泰釗列席司法法制委員會審查檢察總長人選，與立委鄭麗文。（圖／翻攝立法院網頁）

▲▼邢泰釗列席司法法制委員會審查檢察總長人選，立委曾銘宗。（圖／翻攝立法院網頁）

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