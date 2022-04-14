立法院《農會法》明拼付委　里長補助費增5萬可望三讀

▲立法院議場審。（資料照／記者翁嫆琄攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會15日將處理攸關端正農會選風的《農會法》部分條文修正草案，目前已排入報告事項，但因國民黨團曾與全國農會總幹事張永成舉行記者會，痛批刑責過重，是否能順利付委仍是未知數。此外，由跨黨朝野立委提案，將每月4.5萬元「事務補助費」調高至5萬元的《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案也可望在明天力拼三讀。

立法院院會報告事項列入行政院提出《農會法》部分條文修正草案，該草案參考《公職人員選舉罷免法》規定，提高期約賄選的刑度與罰則，未來可處3年以上、7年以下有期徒刑，並併科新台幣100萬元以上、1000萬元以下罰金，但草案引發中華民國農會不滿，質疑刑責過重。

另在其他重大法案方面，民進黨團總召柯建銘受訪說，民進黨團明擬提出議程草案，包括調漲村里長「事務補助費」規定的《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，以及為符合CPTPP規定的《著作權法》、《商標法》、《專利法》部分條文修正草案均將納入，力拼明日三讀。

▼中華民國農會總幹事張永成（左）曾舉行記者會批評修法。（資料照／記者屠惠剛攝）