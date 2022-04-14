　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院《農會法》明拼付委　里長補助費增5萬可望三讀

▲▼立法院議場審法案。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲立法院議場審。（資料照／記者翁嫆琄攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會15日將處理攸關端正農會選風的《農會法》部分條文修正草案，目前已排入報告事項，但因國民黨團曾與全國農會總幹事張永成舉行記者會，痛批刑責過重，是否能順利付委仍是未知數。此外，由跨黨朝野立委提案，將每月4.5萬元「事務補助費」調高至5萬元的《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案也可望在明天力拼三讀。

立法院院會報告事項列入行政院提出《農會法》部分條文修正草案，該草案參考《公職人員選舉罷免法》規定，提高期約賄選的刑度與罰則，未來可處3年以上、7年以下有期徒刑，並併科新台幣100萬元以上、1000萬元以下罰金，但草案引發中華民國農會不滿，質疑刑責過重。

另在其他重大法案方面，民進黨團總召柯建銘受訪說，民進黨團明擬提出議程草案，包括調漲村里長「事務補助費」規定的《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，以及為符合CPTPP規定的《著作權法》、《商標法》、《專利法》部分條文修正草案均將納入，力拼明日三讀。

▼中華民國農會總幹事張永成（左）曾舉行記者會批評修法。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團召開「《農會法》修法 政府假體制改革 真黑手介入!」記者會 中華民國農會總幹事張永成。（圖／記者屠惠剛攝）

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
張國華提解散長榮集團2公司　張國煒：看起來他有點嗑藥了
男星曝上海封城生活　愜意「陽台煮火鍋」
超商女店員突要Line！他害羞爆「加入能幹嘛？」　網曝真相
快訊／威力彩17連槓！下期頭獎「上看8億」
手槍女王專業分析確診酒店妹足跡！　「大人才懂」超佩服
年化報酬率破30%！台灣股神傳授「私房招式」
愛愛治鼻塞　研究：「性高潮」後呼吸順暢達1hr
成大博士「校內煉毒」！研究室傳惡臭　電腦藏毒品光譜圖
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立法院《農會法》明拼付委　里長補助費增5萬可望三讀

韓家軍拼復仇？美女發言人登記左楠初選　他力挺：美麗帶刺紅玫瑰

幕後／超友台6大咖炫風訪台　4大重點一次看

快訊／北市曝8確診足跡　曾到台大籃球場、饗饗、酒吧、K書中心

蔡英文解隔離後首場活動　總統府接見美參院外委會訪團

快訊／美國參議院外委會訪團　今晚7:40抵台

蔡英文御醫陳振文接衛福部長？　總統府駁斥：惡意影射不實風向

川伯頭像助陣！高市藍議員參選登記打團體戰　她獨找謝龍介拚場

快訊／蔡英文最新PCR結果出爐　明起自主管理恢復公開行程

快訊／2記者「陽性」　侯友宜快篩結果出爐

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

立法院《農會法》明拼付委　里長補助費增5萬可望三讀

韓家軍拼復仇？美女發言人登記左楠初選　他力挺：美麗帶刺紅玫瑰

幕後／超友台6大咖炫風訪台　4大重點一次看

快訊／北市曝8確診足跡　曾到台大籃球場、饗饗、酒吧、K書中心

蔡英文解隔離後首場活動　總統府接見美參院外委會訪團

快訊／美國參議院外委會訪團　今晚7:40抵台

蔡英文御醫陳振文接衛福部長？　總統府駁斥：惡意影射不實風向

川伯頭像助陣！高市藍議員參選登記打團體戰　她獨找謝龍介拚場

快訊／蔡英文最新PCR結果出爐　明起自主管理恢復公開行程

快訊／2記者「陽性」　侯友宜快篩結果出爐

台南「棺材」車上飛落！貨車急停緩慢繞過　網傻：嚇死人

PRADA爆紅拉菲草系列、宋江同款全在這　超帥條紋快閃店落腳高雄

老婆親自頒獎送愛心　胡智為笑：回家有話題可以聊

好友因憂鬱症驟逝　潘政琮將繫緞帶出賽呼籲重視身心健康

建商豪氣捐千萬助學金　助清寒學子翻轉人生

疫情加速企業ESG發展　行動貝果曝「No-code」有助無痛數位轉型

GG要每天翻開清！正確3洗法曝　醫揭「少做1件事」：腫一圈回不去

江坤宇關鍵傳本壘！助總給滿分　泰迪興奮喊：教科書

張國華提解散長榮集團2公司　張國煒：看起來大哥有點嗑藥了

新北台二線拖板車「撒一地罐裝啤酒」　路邊堆成小山單向通行

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

政治熱門新聞

快訊／新北最新足跡　星巴克、路易莎、壽司店、健身房、KTV

快訊／蔡英文最新PCR結果出爐　明起自主管理恢復公開行程

快訊／北市曝8確診足跡　中山區制服店、信義知名酒吧、新光三越上榜

小巨蛋里長妻再到北市府下跪

陳時中接班人呼之欲出？　「蔡總統御醫」呼聲高

快訊／北市曝8確診足跡　曾到台大籃球場、饗饗、酒吧、K書中心

快訊／2記者「陽性」　侯友宜快篩結果出爐

柯文哲罵狗導火線　當事人喊：退出民眾黨

芬蘭女總理嗆俄竟是假的！　綠委、486先生慘遭「認知作戰」

今又＋1！張惠妹演唱會累計16確診

快訊／雙和醫院爆群聚　急診室護理師1傳4

快訊／新北最新足跡　春水堂、星巴克、家樂福、好市多、3間KTV

LIVE／新北暴增360例「啟動居家照護」　侯友宜最新說明

ET民調／陳時中32.1％緊咬蔣萬安　黃珊珊20.7%制霸20-39歲

更多熱門

相關新聞

立院審查　邢泰釗：對冤錯案件成立聯繫平台

立院審查　邢泰釗：對冤錯案件成立聯繫平台

蔡英文總統提名邢泰釗擔任檢察總長，今天由立法院進行審查。邢泰釗報告時指出，若能擔任總長，未來對冤錯案件將成立「跨級跨轄」的聯繫平台，加強案件的縱向、橫向聯繫。此外，也將致力改善檢察官的同理心、問案態度，要建立「有溫度的司法」。

直擊／行政院聯絡人確診　立法院出動緊急清消

直擊／行政院聯絡人確診　立法院出動緊急清消

不斷更新／中央、雙北政府機關共17人確診一次看

不斷更新／中央、雙北政府機關共17人確診一次看

傳廖國棟PCR確診　陳時中：祝委員早日康復

傳廖國棟PCR確診　陳時中：祝委員早日康復

快訊／廖國棟傳確診！PCR陰轉陽　進台大病房

快訊／廖國棟傳確診！PCR陰轉陽　進台大病房

關鍵字：

立法院

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨女友墾丁脫了！「飽滿半球」外露

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

資深男星「血癌併發心臟病」離世！為亡弟踏入演藝圈40年

胸腔醫PO「X光整片白照」嘆：已經末期　見這1習慣搖頭

快訊／「本土狂飆874例」續創新高　境外增108例

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

即／徐榛蔚：花蓮全縣國中小明天預防性停課1天

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

不斷更新／「防疫保單」8張一次看！最高賠8萬　恐隨時停賣

今本土增874例！分佈19縣市

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面