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梁文傑爆蔡壁如辦公室導演勞檢鏡電視　賴香伶被設定講這一句

▲民進黨台北市議員梁文傑質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市議員梁文傑踢爆蔡壁如辦公室自導勞檢鏡電視戲碼。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

民眾黨立委賴香伶、蔡壁如遭控收取台北市勞動局勞檢資料，北市政風處調查後更認定「有高度外洩疑慮」。對此，民進黨台北市議員梁文傑14日爆料，除了臨時勞檢以外，記者會上立委的發言也早設定好。他貼出LINE群組紀錄的截圖，點名蔡壁如委員辦公室的主任楊惠蘭，「這位楊主任顯然知情，甚至可說是導演」。

台北市勞動局長陳信瑜日前被爆多項爭議，涉嫌行政不中立、2年請假806小時，還疑似洩密《鏡電視》的勞檢資料給民眾黨立委，引起政壇關注。

梁文傑透過臉書表示，除了洩漏資料的行為本身，「有記者朋友再提供我一個證據」。他回顧，3月9日，勞動局在沒有勞工檢舉的情況下臨時跑去鏡電視勞檢。3月10日，民眾黨就用同一份勞檢資料召開記者會。當天上午9時2分，蔡璧如委員辦公室主任楊惠蘭就在蔡璧如委員的記者LINE群組中，貼出記者會發言稿，供記者引用報導。

梁文傑指出，在這篇發言稿中，賴香伶被設定好要講一句，「所以，我們特別請台北市勞動局前往勞檢」。這句話被記者引用報導（因為這份稿子的目的就是要記者引用），「被我看到提出質詢」，然後就成為後來調查的開頭。

梁文傑強調，不曉得賴香伶在現場有沒有照稿演出，。但寫這份發言稿的蔡辦主任楊惠蘭則顯然是安排整場記者會並和勞動局聯絡的主要角色。賴香伶就算不知情，「但這位楊主任顯然知情，甚至可說是導演」。

梁文傑表示，「這些資料我會提供給政風」，為什麼這件事一定要查清楚？因為，第一，勞檢權力很大，不能被政黨用來查水表。第二，勞檢資料外流會有刑事責任，不能這樣害公務員。

▼台北市議員梁文傑指控，蔡壁如委員辦公室主任知情、安排了用洩漏勞檢資料開的記者會。（圖／翻攝梁文傑臉書）

▲▼台北市議員梁文傑指控，蔡壁如委員辦公室主任知情、安排了用洩漏勞檢資料開的記者會。（圖／翻攝梁文傑臉書）

▲▼台北市議員梁文傑指控，蔡壁如委員辦公室主任知情、安排了用洩漏勞檢資料開的記者會。（圖／翻攝梁文傑臉書）

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陳信瑜梁文傑蔡壁如賴香伶

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