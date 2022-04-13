蔡壁如、賴香伶尷尬了！北市認證：鏡電視勞檢資料　有「高度外洩」疑慮

▲立委蔡壁如於3月30日召開記者會，公布《鏡電視》與《鏡週刊》共用人力名單，抨擊《鏡電視》說謊騙執照，遭《鏡傳媒》反控北市勞動局洩密資料給蔡壁如、賴香伶等人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜日前被爆多項爭議，包括涉嫌行政不中立、2年請假806小時，還遭《鏡電視》反控洩密資料給民眾黨立委賴香伶、蔡壁如，因此送入台北市政風處調查。台北市政府政風處報告於13日出爐，判定勞動局勞檢資料「有高度外洩疑慮」。

關於陳信瑜涉及行政不中立事宜等案補充調查報告，台北市政風處13日公布調查報告，針對勞動局對《鏡電視》勞動檢查過程是否涉有洩漏檢查資料違失部分，經過政風處約談勞動局相關人員後總結「有高度外洩疑慮」。

▲台北市政府針對勞動局向《鏡電視》勞動檢查過程是否涉洩漏檢查資料違失一事進行調查報告。（圖／翻攝自台北市政風報告）

政風報告提及，勞檢案件的來源、發動緣由、資料處理過程、報結經過，均與一般行政機關處理民眾陳情檢舉，或依媒體輿情報導主動檢查有關流程有諸多未符之處。

政風報告顯示，勞動檢查作業發動、結案日期、勞檢所得資料內容及內部傳送過程，又恰好與立委召開記者會的日期和出示文件等，有高度時間密接關聯性和相似度，因此認定「勞動檢查資料有高度外洩疑慮之違失。」

政風報告指出，基於刑事犯罪構成要件的認定與證據採認之標準較高，本報告雖已盡現有相關行政調查方法，但尚難遽認有人需擔負何刑事罪責，因處理過程確涉違失，且嚴重傷害北市府勞動檢查工作的公正信譽，是仍有加以課責檢討之必要。

針對勞動局勞檢資料有高度外洩疑慮，陳信瑜是否會受到懲處？台北市政風處長林炤宏受訪時則回應，因為陳信瑜屬於政務人員，要看台北市長柯文哲如何處理，政風處僅是報告有涉及違失情形，仍得由柯文哲決定後續處理。