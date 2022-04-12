連日確診破百　蔡壁如提5質疑：疫苗要永無止境打下去？

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

本土疫情升溫，確診病例已連日破百，對此，民眾黨立委蔡壁如對防疫措施提出5點質疑，包含突破性感染如何統計、第3劑如何定義、打過疫苗的重症比例、死亡案例中接種疫苗比例、不同廠牌疫苗防護力，「現在的疫苗政策為何？要不要永無止境一直打下去？」

對於防疫措施，蔡壁如質疑，為了防疫，民眾已經戴了2年多的口罩，「以目前疫情的情況，各種防疫語言像是類普篩、全民防疫愛心篩檢、新台灣模式…不斷推陳出新。」

蔡壁如表示，怎麼定義現狀，文字上的爭執沒有意義，重要的是要怎麼做？比如說：現在有這麼多學校因為疫情停課，遠距教學，各個學校都準備好了嗎？確診者的接觸者的接觸者，究竟要不要「自主健 康檢測」？政府高官和一般民眾的標準是一致的嗎？

蔡壁如直言，民眾需要的是一個清楚、明確的防疫指引。讓我們有所依循，大家一起配合才有效果。疫情資訊更需要正確、透明，指揮中心的統計數據，要有個算式、定義，才能依此掌握疫情的進度。

對於疫情狀況，蔡壁如也提出5點質疑，包含：

第一、超過50個突破性感染，究竟是怎麼統計出來的？境內、境外是一起算還是分開算？

第二、疫情再度爆發至今，總計有幾個突破感染案例？其中打1、2、3劑各為多少？第3劑的定義怎麼算？

第三、打過疫苗的重症比例？（1、2、3劑分別統計）

第四、死亡個案中，接種疫苗的比例？

第五、不同廠牌疫苗防護力之比較有沒有科學的統計數據？

蔡壁如質疑，現在的疫苗政策為何？要不要永無止境一直打下去？或打到第三劑為止？疫苗夠嗎？採購計劃？或是摸石頭過河、「抄」前部署？