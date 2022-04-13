被爆酸賴香伶「要黨主席道歉」　柯文哲認：沒事先套好招

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲傳出因不滿苗栗縣議員提名作業，痛罵中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗」，讓賴香伶委屈飆淚，柯文哲10日在臉書公開道歉，卻又傳出柯在中央委員會酸賴香伶「竟要黨主席公開道歉」，對此，柯文哲表示，當時賴香伶突然貼臉書回應，「那怎麼辦？只好回應阿，沒有事先套好招，沒辦法會努力改進。」

柯文哲痛罵林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴香伶委屈飆淚，原本不願公開道歉，僅表示私底下會跟賴講，10日卻在臉書公開發文，表示「造成對同志的傷害，我必須致歉。」而賴也表示有接到主席電話，13日卻傳出柯文哲在中央委員會酸賴香伶「竟要黨主席公開道歉」。

對此，柯文哲表示，小黨的悲哀就是人手不夠，罵人還是不對，自己以前罵人罵更兇，被爆料出去的時候，理論上一個比較有規模的黨，應該要危機處理、啟動、先調查罵了什麼話，大家沙盤推演，賴香伶怎麼講、主席怎麼回應，「但本黨什麼都沒有，大家都忙著施政。」

柯文哲指出，賴香伶突然貼臉書回應，「那怎麼辦？只好回應阿，作為一個小黨人手不夠的窘境，她這樣講我也不曉得，沒有事先套好招，沒辦法會努力改進。」