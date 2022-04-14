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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲罵狗導火線就是他！　當事人不忍了要「退出民眾黨」

▲台北市長柯文哲出席原樂好市-原民主題選品店開幕慶活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲因不滿黨內苗栗縣議員提名相關作業，在會議上一句「誰家的狗，自己回去管好」引發爭議，而風波當事人之一的苗栗黨部副執行長林志豪14日表示將退黨，並指在黨中，「迎接我的，不是公開、公平、透明的參與機制，而是私相授受的黑箱作業」。

林志豪因有意參選苗栗縣議員，去年10月就跟黨部主委馮啟彥說要全民調，但最終馮啟彥直接內定苗栗第一選區候選人為楊喬安，林志豪不服，上告黨中央。

民眾黨中評會受理開始調查，認為苗栗黨部提名程序有關鍵性的行政瑕疵，建議苗栗黨部重新啟動初選程序，維護黨的公正形象，沒想到柯文哲知道卻痛罵中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉，「誰家的狗，自己回去管好」。

▲▼苗栗黨部副執行長林志豪。（圖／翻攝林志豪臉書）

▲苗栗黨部副執行長林志豪。（圖／翻攝林志豪臉書）

林志豪14日表示，他想要爭取苗栗第一選區的提名，但馮啟彥的明示暗示、威逼利誘、施壓哄騙，卻一直常伴他左右。而在過程中真正打擊他的，不是能不能選，而是他不敢相信，這一切，竟然發生在一個以新政治為號召的新興政黨。他更不能接受，在中評會完成調查報告後，柯文哲主席竟然辱罵賴香伶、辱罵林恕暉。「這是壓垮駱駝的最後一根稻草。」

林志豪指出，這次事件，他寧願用「逆增上緣」來看待，謝謝這些打擊他的人事物，讓他可以重新思考參與政治的意義。所有風風雨雨都會過去，只希望能帶給他智慧跟成長，化做更大的願力來服務鄉親，而經歷過這些事情，他仍將參選苗栗縣第一選區的縣議員，希望能為民服務。

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