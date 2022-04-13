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銀髮勞動力線上論壇　邀請企業分享青銀共學經驗

▲勞動部雲嘉南分署舉辦銀髮勞動力論壇，吸引一百多家事業單位與民眾上線觀看，線上互動熱烈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署舉辦銀髮勞動力論壇，吸引一百多家事業單位與民眾上線觀看，線上互動熱烈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣即將邁入超高齡社會，企業該如何因應？台南東纖精密工業，看到中高齡者工作優勢，反而愛用中高齡勝過年輕人，公司不僅進用7成中高齡與高齡員工，還引進多種自動化設備減輕工作負擔，甚至運用師徒制獎金制度，提倡青銀合作，為勞動力找出新活路，13日該公司執行長陳柏旭分享經驗值得企業借鏡。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署13日舉辦銀髮勞動力線上論壇，針對台灣少子化、高齡化的人口結構，勞動市場面臨勞動力短缺與老化問題，邀請產官學界代表與會，包括雲嘉南分署長劉邦棟、國立中正大學勞工關係學系教授馬財專、中國文化大學勞動暨人力資源學系助理教授吳慎宜、104資訊科技資深副總經理暨人資長鍾文雄、東纖精密工業執行長陳柏旭與詠順科技公司經理張榮利等人經驗分享，活動吸引１百多家事業單位與民眾上線觀看，線上互動熱烈。

▲勞動部雲嘉南分署舉辦銀髮勞動力論壇，吸引一百多家事業單位與民眾上線觀看，線上互動熱烈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「員工是最重要的家人」，東纖精密工業執行長陳柏旭說，公司近年引進自動穿綜設備、自動汙水處理設備、電動盤頭車及電動拖板車等自動化設備，同時導入「職務再設計」方案，添購輔具積極改善工作環境，減輕中高齡員工的體力負荷，另外也進行休息區優化、提供交通接駁及宿舍，回聘已退休員工，運用師徒制獎金制，建構青銀共學的友善職場環境，藉由老員工的經驗傳承讓公司能永續經營。

▲勞動部雲嘉南分署舉辦銀髮勞動力論壇，吸引一百多家事業單位與民眾上線觀看，線上互動熱烈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳柏旭強調，中高齡員工對於薪資並非首要考量，他們更在意工作內容與穩定的人際互動，所以彈性工時與工作輪調制度就很重要，同時形塑包容與尊重多元的職場文化也是關鍵，如此能讓中高齡員工更樂意留在職場，共創雙贏。

另一間保麗龍包材大廠詠順科技也有感於年輕勞工減少、勞動力不足，轉而聘雇中高齡勞工，公司經理張榮利說，中高齡勞工較有職場經歷、忠誠度高、工作態度比較務實，因此適時調配中高齡員工工作內容、進行職務再設計，是留住中高齡員工、適才適用的關鍵；另他也提出「人力彈性運用」的觀點，包含職能彈性、時間彈性、薪資彈性與數量彈性，提供企業因應高齡人力運用的參考。

▲勞動部雲嘉南分署舉辦銀髮勞動力論壇，吸引一百多家事業單位與民眾上線觀看，線上互動熱烈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟指出，好人才不分年齡，鼓勵企業可多聘僱中高齡勞工，並運用政府相關補助措施，如「職務再設計」方案來排除中高齡勞工因老化過程造成的工作障礙或不順暢，項目包含改善工作設備、提供就業輔具、調整工作方法及流程等，透過方案的申請能讓中高齡勞工工作更有效率、提升企業產能，該方案每一案可補助企業最高10萬元。

▲勞動部雲嘉南分署舉辦銀髮勞動力論壇，吸引一百多家事業單位與民眾上線觀看，線上互動熱烈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟還說，為鼓勵企業繼續僱用年滿65歲的員工，勞動部亦推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，若僱用期間薪資不低於原薪資，並持續僱用達6個月以上，每僱用一位高齡勞工，將發給雇主薪資補助，最高補助25萬8000元，鼓勵企業留住高齡勞工，為企業創造更大價值，詳情可洽雲嘉南分署轄下各就業中心或來電06-6985945分機1141-1143洽詢。

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