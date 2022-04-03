河畔共學！單車走讀美崙溪　產官學發聲治水願景

▲花蓮縣政府日前於秀林鄉水源村至北濱公園辦理「美崙溪河畔共學－單車走讀」活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府建設處日前於秀林鄉水源村至北濱公園沿右側河岸辦理「美崙溪河畔共學－單車走讀」活動，透過活動實地瞭解河川面臨之議題與現況，共同商討對河川環境改善之共識與發展願景期望。

▲單車走讀之旅從水源村出發，最終站來到美崙溪口。

花蓮美崙溪全長15.4公里，上游源自秀林鄉，沿花蓮市與新城鄉交界，經美崙山與花蓮市區間廊帶，最後至花蓮港南堤側注入太平洋。自聚落發展至都市的悠悠歲月裡，河川資源的運用、良好的水域環境、水文化的傳承等議題，需要各方單位凝聚共識。15公里的藍色軸帶，滋養無數生命，也孕育了許多文化，進而發展出觀光休憩之河畔景觀。其中，美崙溪上游水源更是供應了花蓮市及部分吉安鄉家戶用水，可說是大花蓮仰賴的重要河川。

▲行經國福部落，由頭目解說撒奇萊雅族捕魚祭與湧泉之水文關係。

單車走讀之旅從水源村出發，邀請台灣自來水公司－第九區管理處花蓮服務所蔡政翰股長，首先為大家介紹自來水廠如何取水淨化與取水後之河川生態樣貌。沿途行經國福部落，由頭目解說撒奇萊雅族捕魚祭與湧泉之水文關係。繼續沿著自行車道騎乘來到仁本橋，邀請花蓮縣政府環境保護局介紹水域棲地之重要性及畜牧業沼渣沼液處理機制。

▲▼最終站來到美崙溪口，觀摩美崙溪環境保育之案例。

接著到達萬壽抽水站，邀請花蓮市公所工程隊及花蓮文史工作者黃家榮先生介紹河川段文化與歷史變遷。最終站來到美崙溪口，觀摩美崙溪環境保育之案例，介紹海岸保護區陸蟹微棲地與海岸林的變遷，並以照片解說一級保育類台灣狐蝠的食源植物及其排遺的型態與如何藉由基因定序推估花蓮族群數量，同時觀察溪畔遊憩行為及河口生態。

本次單車走讀共學之旅尾聲收穫許多正向回饋，參與者分享說，透過活動更深入認識美崙溪，期待未來繼續辦理共學活動。國福部落村居民表示，很高興有這樣的共學體驗，有直接傳達在地需求的機會，期盼未來能參與國福社區第二期水環境規劃之討論，爭取保留原住民族水文化與祭儀之傳承，打造文化復振場域；蘇帆海洋文化藝術基金會夏尊湯教練則表示，期許美崙溪未來可朝向開放式水域結合生態與人文之觀光遊憩發展。

花蓮縣政府建設處回應，過去的治理方案以「安全」為首要考量，近年逐步改進調整加入「水與環境」課題，納入部落文化需求與生態保育觀念，並承諾有關本次共學活動之回饋意見，將納整後加以分析，屆時辦理小平台會議，將邀請關注水域資源各領域代表做更深入的探討。