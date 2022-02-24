銀髮美食「叢林飯包」　帶來自信力量的香蕉新吃法

▲嘉南藥理大學USR「營造Alia(e)n宜居地」計畫團隊，攜手阿蓮社區發展協會在高雄市阿蓮里里民中心帶領里民們，製作原住民飲食文化與年長者健康飲食的「銀髮美食－叢林飯包」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學USR「營造Alia(e)n宜居地」計畫團隊，23日攜手阿蓮社區發展協會在高雄市阿蓮里里民中心帶領里民們，製作原住民飲食文化與年長者健康飲食的「銀髮美食－叢林飯包」，為里民們帶來小確幸，一解里民們因疫情無法安心出遊，體驗不同風俗及特產的限制。

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「銀髮美食－叢林飯包」邀請到嘉藥育成中心及食品系陳佳慧老師共同輔導的「U-start 原漾計畫」團隊的「飯飯之蕉工作室」范育綸先生，以太魯閣原住民族傳統美食「香蕉飯」為靈感設計，採用流行元素包裝原住民特色商品，並將產品定位與運動健身文化結合，創造話題性及故事性，古代「勇士」食用香蕉飯帶來力量與勇氣；「運動健身者」食用叢林飯包，帶來自信與力量。

飯飯之蕉工作室范育綸先生表示，叢林飯包富含營養價值與保健功效，非常益於銀髮族群。其中香蕉葉可以抗氧化、賦予香氣；薑黃具有活血、抗發炎、抗氧化功效；蛋白質可提高免疫力、避免肌少症；青香蕉可助安神睡眠，更含有抗性澱粉增加飽足感，透過簡單明瞭的製作教學間接傳達健康飲食資訊，使阿蓮里里民們從做中學習，不出門也能知天下事。

嘉藥副校長兼研發長張翊峰表示，USR計畫進入阿蓮里已3年以上，嘉藥師生不斷的將藥學、營養及休閒等專業帶入社區，不只是衛教跟陪伴，近幾年來針對老年人的飲食便利性也投入食品科技系的專業，研發創新方便易食用的餐點，希望透過USR計畫的合作讓社區有新知，也讓里民得到更多的生活體驗！