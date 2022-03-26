環境永續從屁股「坐」起　台南四校童搭電動公車共學

▲南大附小等四校師生校際共學，探訪電動公車及下營在地好食材燻茶鵝，了解畜電共生，讓學童學習到正確運用能源有助於永續環境。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南大學教育學系大學社會責任實踐計畫以聯合國永續發展目標（SDGs）設計環境課程，邀請七股大文國小、篤加國小、樹林國小和南大附小四校師生校際共學，探訪電動公車及下營在地好食材燻茶鵝，也到官田台南鴨莊了解畜電共生，讓學童學習到正確運用能源有助於永續環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市公共運輸處股長蔡世勛向學生說明政府對於未來電動車的汰換規劃，期望減少能源消耗與溫室氣體排放。大文國小校長劉春男及樹林國小校長李貞慧皆表示，帶領學生搭乘電動公車，了解節能減碳從自身做起並不難。

興南客運經理林堂熙教導學生認識電動公車，並表示將柴油公車汰換為電動低地板公車是當前環保趨勢。篤加國小校長方樹啟提醒學生，電動公車車身和車頭的閃電及圓環圖案，象徵綠能和永續環境，很容易辨識。

養鵝曾是下營熱門產業，造就台19甲公路有「鵝肉公路」的美名，阿興168燻茶鵝老闆劉建志親自示範燻茶鵝製作過程，南大附小學生孫巧鄰說，在老闆的快手下，不到一分鐘的功夫就完成一隻鵝的醃料注射，再加上烤爐糖燻，美味的燻茶鵝就完成了。

台南鴨莊的鴨舍上方建置太陽能板就是畜電共生，負責人蘇清發提到，太陽能板不只可以發電與隔熱，售電收入也有助園區發展。南大附小指導老師張景傑表示，透過搭乘電動公車及參觀畜電共生設備，將環境永續觀念深植學生心中。