查緝私劣菸酒提升鑑識技巧　花蓮邀金酒公司經驗傳授

▲花蓮縣政府邀請金酒公司專員講授菸酒品辨識之相關技巧，透過講座傳授精闢且豐富的經驗。（圖／記者王水麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府財政處於3月3日舉辦菸酒品辨識年度教育訓練，特別邀請金門縣政府財政處長孫國智及金酒公司專員關紹紳，向花蓮縣菸酒聯合稽查及取締小組成員，講授菸酒品辨識之相關技巧，透過講座精闢且豐富的經驗傳授，讓每位查緝夥伴皆能在查緝私劣菸酒技巧上獲益良多。

▲▼花蓮查獲宜花東三縣近年來最大之私菸走私案，緝獲私菸計183箱，市價約新台幣七百五十萬元。

財政處積極辦理私（劣）菸酒稽查工作，同時配合縣府觀光處執行維護公共安全方案，於每年三大節慶（春節、端午節及中秋節）執行專案稽查工作，同時為維護菸酒市場產銷秩序，防止私劣菸酒損及國庫稅收，近年查緝成果豐碩，尤於近年查獲宜花東三縣近年來最大之私菸走私案，一舉緝獲私菸計一百八十三箱（九萬一千五百包），市價約新台幣七百五十萬元，並處罰鍰合計600萬元，倘該批私菸流入市面，除直接影響公眾身體健康外，亦恐將肇致國庫稅捐短徵528萬元之鉅額損失，財政處將持續戮力稽查，落實辦理菸酒管理工作以保障消費者權益、守護縣民健康並確保國家稅收。

花蓮縣政府財政處執行私劣菸酒查緝績效優異，連續多年度經財政部評定各縣市政府執行私劣菸酒查緝績效，評定為甲等之殊榮。

財政處呼籲為杜絕私（劣）菸酒，為確保國人健康，如民眾發現疑似不法菸酒，可撥打縣府菸酒檢舉專線，電話（03）823-2743提出檢舉。

