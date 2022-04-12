遭爆特權喬病床　陳信瑜喊告：因「勞檢」被《鏡傳媒》挾怨報復

▲台北市勞動局長陳信瑜。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜日前被爆，因上班時間替副市長黃珊珊拉票、2年請假806小時等爭議，遭到台北市議員們批評。陳信瑜12日再被週刊爆出，利用特權替朋友喬台北市立聯合醫院和平院區的復健科單人病房，以及涉嫌規避財產申報。對此，陳信瑜12日上午發聲明回應，這是近日因為勞動局對鏡傳媒實施勞動檢查，遭到鏡傳媒挾怨報復。

針對《鏡週刊》12日報導陳信瑜耍特權一事，陳信瑜12日上午發出聲明表示，近日因為北市勞動局依法針對《鏡傳媒》實施勞動檢查，《鏡傳媒》挾怨報復，對本人進行瘋狂攻擊。

陳信瑜指出，繼日前《鏡電視》用2018年照片誣陷她說是2021年請病假幫友人慶生，惡意誤導輿論視聽，到今天用匿名烏龍爆料，子虛烏有的指控報導，用來毀損本人名譽，「我將保留法律的權利，對鏡傳媒及相關人員提出告訴。」

關於喬病床、涉嫌規避財產申報一事，陳信瑜回應，這是由他處轉來的服務案，請本局府會聯絡人去詢問；而自己擔任議員時的財產申報都是向監察院申報，監察院都有公告紀錄，「我先生不是企業負責人，自然沒有獲利未申報問題。」

陳信瑜提及，文創協會是她未擔任議員時期、民國93年就成立，當時自己未婚，而高雄市議會空間開放民眾可以申請借用，沒有所謂的特權使用問題。