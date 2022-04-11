小巨蛋里長最新聲明！被罵後曝「家具晃動」影片：非針對張惠妹

▲張惠妹演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

記者袁茵／台北報導

天后張惠妹（阿妹）睽違7年重返小巨蛋開唱，9日仍遭到小巨蛋旁的中華里長游吉興和妻子抗議，甚至到台北市政府下跪陳情，引爆歌迷不滿情緒。中華里辦公處11日下午發出5點聲明，強調演唱會造成人為地震問題，並沒有針對特定歌手和公司，連台北市副市長黃珊珊到里民家中體驗，都能感受到頭暈，絕非網路傳聞的風扇左右晃動。

中華里長游吉興11日下午透過多名台北市議員轉發5點聲明，提及本里一直以來所討論的演唱會造成人為地震問題，皆不針對特定歌手及公司，僅對於地震事實與防範做討論與相關權益爭取。

中華里指出，對於本次4月1日至4月11日間，因演唱會所發生的人為地震確實存在，受影響住戶苦不堪言，這樣的影響與晃動，相信沒有經歷過的人，是無法感同身受每一次的人為地震，持續性近20分鐘搖晃所產生的不適與不安。除了家中家具的晃動，連台北市副市長黃珊珊親自前往里民家中體驗，都能感覺到「頭暈」現象，長期居住在當地里民的困擾，更是難以用言語形容，絕非網路傳聞「風扇左右晃動」、「家具輕微晃動」如此輕描淡寫影響。

中華里表示，對於台北市政府所稱的小巨蛋「先天缺陷」無法改善，但日後仍會積極與各活動主辦單位討論，希望不要再發生相關事情；小巨蛋經歷過各式演出，本里對於搖晃的影響是最真切感受，但並非針對性或無的放矢，許多場演唱會中，看到主辦單位努力協調歌迷與參與者，也讓他們對於搖晃的餘波有更多理解與包容。

中華里提及，感謝台北市政府、張惠妹、經紀公司和演唱會工作人員，對於此次事件作出的協助與誠意，但顯然搖晃的情況還需要更多努力與調整，對於受影響里民反映與里辦公室立場，他們隨時採開放態度，持續與市府、經紀公司及各相關單位保持聯絡並商討對策，希望能取得共贏的居面，讓後面幾場演唱會順利進行，也保障里民居住安全。

針對網路上的攻擊與批評，中華里回應，里長夫妻一律虛心接受並檢討不足之處，不接受採訪是不希望產生誤解或過度渲染空間，因此此次聲明發出後，不再做回應與受訪，也呼籲各位歌迷朋友理性討論，針對期間收到的污辱性言詞與人身攻擊，將保留相關法律權利。

▼松山區中華里辦公處聲明稿。（圖／中華里辦公處提供）