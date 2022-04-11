北農放水？游淑慧爆：逾700公斤「農藥超標蔬果」流入市面

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

台北農產運銷公司11日被爆，將抽驗不合格的農藥殘留蔬果流入市面販售。台北市議員游淑慧出示北農內部群組圖片，疑似在主管指示下，將藥檢不合格的部分蔬果繼續販售，該群組成員包括北農總經理翁震昕，且甚至造假報告公文給台北市衛生局。

台北市議會11日下午進行財政建設部門質詢，游淑慧表示，北農斥資2、3000萬購買的質譜儀，號稱平均20分鐘就能檢驗出不合格蔬果，並且進行當日銷毀作業，但卻出現抽驗不合格的產品被放水一事。

▲台北市議員游淑慧踢爆，北農將抽驗不合格農藥殘留蔬果流入市面。（圖／台北市議員游淑慧提供，以下皆同）

游淑慧指出，有檢舉人於2021年7月27日北農拍賣作業結束後，購買當天來自信義鄉農會，供應代號M00144-W76的黃色彩椒，並且自行拿到實驗室化驗，結果卻驗出芬殺螨（Fenazaquin）農藥0.35ppm，是合格容許量0.1ppm的3.5倍。

游淑慧提及，經比對北農副知衛生局農藥殘留不合格函文後，證實當天有來自信義鄉農會、供應代號M00144-W76供應的甜椒，且為農藥藥檢不合格，應銷毀產品；按照北農SOP規定，本批次產品應全數銷毀，但北農卻向台北市衛生局造假公文，當天總供應為140公斤，公文卻只寫80公斤被扣留銷毀，代表另外60公斤被放水、繼續拍賣。

游淑慧追查後發現，此事並非個案，北農於2021年期間，光是彩椒就有700公斤藥檢不合格，但卻被放水流入市面，其9月還有一批96公斤的皇宮菜藥檢不合格，卻僅只有銷毀26公斤，其餘70公斤流入市面照賣，但北農發給衛生局的公文都沒據實提及全部數量，根本就是出示假公文。

游淑慧公布一張群組對話紀錄，質疑部分農產品放水的指示，是來自於一名主管群組中的一句裁示，且不同農友、供應單位的不合格彩椒就被全數銷毀，認為北農對承銷人大小眼，疑似放水關係好的承銷人。

對此，北農總經理翁震昕坦言，自己確實有在該主管群組，但因為LINE的資料太多，所以沒有注意到，發生此事確實不應該，也有矛盾的地方，應對報廢跟銷毀SOP進行補強。而北農董事長黃向羣則認為，這非常不應該，北農辛辛苦苦建立信用，卻因為少數主管的當場判斷，「這事實上是形同放水沒有錯，應該要檢討。」