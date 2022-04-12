北市勞動局長被爆特權喬病床　員工喊「頭會被切掉」截圖曝

▲員工說，「這個明天沒住，我頭會被切掉，務必。」



圖文／鏡週刊

台北市勞動局長陳信瑜日前才因上班時間替副市長黃珊珊拉票、2年請假806小時等爭議被議員罵翻，本刊最近又接獲爆料，指她利用特權替朋友喬市立聯合醫院和平院區唯一一間復健科單人病房，入住超過1個月，此外，陳夫之前在高雄開貿易公司，不久後負責人雖變更為他人，但公司專線卻是陳擔任高雄市議員時的服務處電話，地址也與陳夫的協會相同，涉嫌規避財產申報，爭議不斷。

上個月底，台北市政府勞動局長陳信瑜因上班時間幫副市長黃珊珊助選、2年請假超過800小時、新聞稿審核外包等爭議，被藍綠議員罵翻，台北市政府政風處調查後，認定陳的行為違反《公務員服務法》，將她記過一次。

▼陳信瑜和丈夫2008年結婚時，曾包下捷運車廂當禮車，登上各大媒體。



不料，陳信瑜的爭議還不只於此，本刊近日又接獲爆料，指她利用特權幫朋友喬病房。聯醫知情員工A先生指出，今年3月初，陳透過聯醫體系要求和平醫院協助幫一名S姓友人入住復健科病房，由於是局長「交辦請託」，員工不敢怠慢，導致承辦的人員壓力很大。根據截圖，可見員工說，「這個明天沒住，我頭會被切掉，務必。」

▼陳信瑜擔任議員時，曾在議會幫丈夫的協會開會員大會，毫無利益迴避。



此外，另名B小姐也向本刊透露，陳的丈夫在2014年時，成立一家「異象國際公司」，專門進口以色列等國的酒類對外銷售。但設立不久很快就把負責人轉成他人，但實際運作者仍是陳夫，公司電話還使用陳信瑜擔任高雄市議員時的服務處電話，地址還是登記在陳夫擔任會長的文創協會，但2人的財產申報並沒有這一項，因此陳也被質疑是刻意規避，有違法之嫌。

▼陳信瑜丈夫的公司專線，被發現與陳任議員時期的服務處電話相同。



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