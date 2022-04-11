參選民進黨北市黨部主委　張茂楠提「光復首都」：英系全力支持我

▲台北市議員張茂楠。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨黨職改選於5月份登場，現任台北市黨部主委吳怡農已於日前表態不連任，使台北市黨部主委改選受到關注。除了前台北市議員顏聖冠於11日宣布參選之外，現任台北市議員張茂楠也於11日下午領表，預計12日上午9時到市黨部登記，且已獲得英系全力支持。

民進黨將於5月22日舉辦黨職改選，包括全國黨員代表、地方黨部主委及市黨員代表，而台北市黨部則於4月11日開放領表登記。台北市議員張茂楠11日下午於台北市議會受訪時表示，自己剛剛才從市黨部領表回來，預計12日上午9時在議會同仁陪同下進行登記，代表團結的力量，以及打贏2022台北市長、台北市議員選戰的決心。

此次張茂楠未登記參選松山、信義市議員，而是交棒給女兒張文潔進行黨內初選。張茂楠指出，自己直至中午12時都在天人交戰，在「私」部分，目前最重要工作就是將交棒做好，但對於「公」的部分，則應該用宏觀角度、更大格局來讓民進黨勝選。

張茂楠提及，民進黨已有24年未在台北市執政，必須要「光復首都」，並且「市長勝選、議員紅不讓」，讓自己為黨「為母則強」，在台北市黨部中發揮最大戰力。

被問到有無獲得英系或其他派系支持？張茂楠說，民進黨為派系共治，自己在擔任台北市議員的16年期間廣結善緣，「英系是全力支持我，但也必須爭取友軍支持，包括正國會、綠色友誼連線、新潮流等。」盼在黨部主委選舉中不要有嫌隙，而他也會用汗水代替口水，步行跑遍台北市12行政區，替民進黨開闢疆土。

另外，關於顏聖冠也要登記參選黨部主委，張茂楠回應，只要是良性競爭，他都不會排斥，希望此次為乾淨、公開透明的選舉，讓黨員用雪亮眼睛來透視2名候選人，並了解誰才能帶領民進黨走向勝利。