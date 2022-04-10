「臺灣阿信」王施珍珍榮獲模範母親　侯友宜專程親赴道賀

▲王施珍珍榮獲模範母親，侯友宜專程親赴道賀。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

王施珍珍女士獲選今年度模範母親代表，新北市長侯友宜今（10日）前往施媽媽家中祝賀及贈送賀禮，預祝施媽媽母親節快樂，侯友宜表示，施媽媽40幾年來努力撫養子女長大，他們各個都有非常好的成就，不管在各行各業裡面，為國家、為人民貢獻最大的心力，且施媽媽平時熱心公益，這樣無私奉獻的精神，堪比「臺灣阿信」令人動容。

▲王施珍珍女士指著泛黃的照片，向侯友宜說昔日情景（右為長子王世雄）。

侯友宜表示，施媽媽年輕的時候很辛苦，但她依舊秉持積極正向的態度在教養孩子、照顧家庭，堪比「臺灣阿信」，同時，她也積極投入公益慈善活動，參加慈濟的公益團體，默默捐贈了100萬以上，這樣心存善念，身體力行回饋社會的今神，令人感佩，他也期許，藉由施媽媽這股善的力量能讓新北市更祥和、更進步。

社會局指出，今年90歲的王施珍珍女士，出生彰化鹿港，求學階段因遭遇第二次世界大戰，為分擔家中經濟，她放棄學業到紡織工廠學習裁縫。與先生王天來結縭後，開始協助丈夫家中的南北雜貨批發生意；先生過世後，她一肩扛起家中經濟重擔，每天擺攤賣菜，含辛茹苦撫育4子1女長大，甚至栽培長子順利於臺大畢業，這樣勤儉努力，為家庭付出奉獻的精神，不僅可謂「臺灣阿信」，更是大眾學習的典範。

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