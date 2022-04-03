快訊／北海岸死亡車禍！轎車撞飛咖啡店老闆…他噴飛30米傷重不治

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區3日晚間發生一起死亡車禍，25歲陳姓男子駕駛轎車行經台二線39公里處時，不慎撞上正過馬路的63歲趙姓咖啡店老闆，導致趙男當場被撞飛30公尺，倒臥血泊中。民眾見狀嚇得趕緊報案，救護人員趕抵也將人立即送往醫院，但趙男經搶救仍宣告不治，詳細肇因仍待警方調查釐清。

▲北海岸死亡車禍！轎車撞飛咖啡店老闆，他噴飛30米傷重不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

這起事件發生在3日晚間6點多，陳姓男子駕駛轎車，行駛在台二線39公里處（金山往石門方向）時，卻高速撞上一名正過馬路的趙姓男子，導致趙男當場遭撞飛30公尺、倒臥血泊中，民眾見狀嚇得趕緊向119報案。

救護人員獲報趕抵現場，見趙男當場失去意識，當即將人送往基隆長庚醫院急救，然經院方搶救仍宣告不治。警方目前已將陳男帶回偵訊，警方實施酒測，酒測值0，詳細肇事原因有待警方進一步調查釐清。

據了解，趙男是行動咖啡車的老闆，疑開店後欲過馬路找朋友，不料被一輛轎車高速撞上倒地，不幸逝世。

金山警交通分隊長吳曜臣呼籲，用路人駕駛汽機車應保持安全速度，注意前方道路狀況，行人穿越馬路應謹慎小心來往車輛，選擇斑馬線及依照號誌燈指示通行，才可保障安全，避免意外發生。

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