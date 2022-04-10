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新北「居家照護關懷中心」今試辦　侯友宜：提升健康照護量能

▲新北「居家照護關懷中心」今試辦 侯友宜：提升健康照護量能。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市長侯友宜開箱「居家關懷物資包」，完善居家照護者的民生需求。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應Omicron疫情，新北市率先全國試辦居家照護計畫，將原「檢疫隔離關懷中心」升級為「Covid-19居家照護關懷中心」，並在今（10日）試運行，侯友宜表示，近期新冠疫情確診者多為輕症及無症狀，此次市府團隊推出居家照護計畫，不僅能夠將醫療量能留給中重症患者及高風險個案，同時落實輕症及無症狀患者的生活及關懷照護，是讓市民生活回歸常態的必要之路。

侯友宜表示，此次試辦居家照護計畫，首創物資關懷箱以解決確診者民生物資的不便並提供10支快篩試劑供確診者自我健康監測，相關配送作業由經發局協調業者進行，於當日確認民眾為居家照護者後，由合作賣場或超商業者於24小時內配送關懷箱至其住處，內容包括含衛教資訊、快篩試劑10支、溫度計1支、口罩、垃圾袋、泡麵、餅乾等基本物資以及「新北線上經濟挺防疫」採購資訊單等，讓市民居家照護也能安心購物。

▲新北「居家照護關懷中心」今試辦 侯友宜：提升健康照護量能。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市今日進行居家關懷照護中心試運行，侯友宜叮嚀市府團隊務必落實居家照護者關懷。

在健康照護上，新北市與7間核心醫院建立「綠色通道」，並結合新北iCare健康雲進行遠端醫療科技防疫，如個案確診，由醫院進行健康評估及分流，衛生所通知民眾進行居隔、解隔、衛教及協助民眾下載新北iCare健康雲，自填疫調、自主監測，醫護人員可透過電話及iCare追蹤確診者的健康情況，若有就醫需求者，安排指定醫院視訊診療，病情加重者轉送綠色通道7間醫院進行治療。

同時，新北市在29區設置區關懷中心執行10大關懷項目，包括生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等，結合市府各局處的力量，讓居家照護者能安心對抗疫情。

▲新北「居家照護關懷中心」今試辦 侯友宜：提升健康照護量能。（圖／新北市民政局提供）

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