蔡英文總統居隔　過來人林右昌：視訊會議不斷「快變直播主」

記者郭世賢／基隆報導

基隆長林右昌因為頒獎給確診的警局偵查隊長居隔10天，到4月5日才出關；而總統蔡英文因與確診家人共餐，依規定必須居隔10天後，林右昌以過來人經驗分享給總統表示，居隔期間每天開很多視訊會議反而更忙，解隔出關時變瘦、眼睛充滿血絲，還被太太吳秋英戲稱他為「直播主」。

▲蔡英文總統居隔，過來人林右昌出關瘦分享：變身直播主經驗。（圖／翻攝自「林右昌UChange」臉書粉專）

總統蔡英文4月4日與家人餐敘，其中1人8日確診，從8日起在官邸進行居家隔離至14日，並採取7天自主健康管理，這段期間暫停所有公開行程，視訊會議全部改為線上視訊，目前蔡總統PCR核酸檢測為陰性，副總統賴清德快篩也是陰性。

林右昌接受媒體訪問表示，自己是第一位居家隔離的首長，居隔期間每天觀察、分析疫調資料反而更忙，「出關」時大家可以看到他變瘦，甚至眼睛充滿血絲，以蔡總統的性格，不但不會影響到工作，她的工作量應該會增加更多。

居隔期間林右昌的妻子吳秋英笑說，他好像變成「直播主」，把餐桌變成辦公桌，電腦和相關機器一應俱全，因為要開視訊會議，還會架設燈光；居隔10天期間，他在座位上的時間，反而比在市府辦公坐的時間還長，因為每天有很多場視訊會議要開。

林右昌很有信心的說，以前在市府都是同仁在操作，居隔時一切都要自己來，現在自己對操作直播及視訊相關設備的功能和作業，都變得很熟練，他把這些小小經驗提供給蔡總統參考，也在這個國際局勢詭譎多變的重要時候，台灣更需要小英總統的領導中心，所以也祝福總統平安健康。

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