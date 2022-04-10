新北原住民族部落大學開學　侯友宜期勉文化在地永續流傳

▲新北市原住民族部落大學開學暨新制原住民族領導人聘書頒發典禮。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（9日）在板橋435舉行原住民族部落大學開學典禮及首屆新北市領導人聘書頒發典禮，市長侯友宜化身校長到場致詞、頒發講師聘書，並期盼借重原住民族的新的領導人及講師的力量，讓新北市的原住民族的朋友能夠保有原有的傳統開心的生活，也讓原住民文化永續傳承。

侯友宜表示，市府團隊一直盡心盡力維護原住民的傳統語言、文化、產業發展、健康照護以及傳統技藝，積極運用資源照顧新北市的原住民朋友，他也以原住民族部落大學校長身分感謝講師們努力傳承原住民文化，打造終身學習環境積極培育人才，讓公部門與部落間溝通無礙，讓市府團隊能即時給予原住民朋友必要協助。

▲新北市原住民族部落大學開學，侯友宜市長頒發首屆新北市原住民族領導人與講師聘書。

侯友宜在致詞時也不忘叮囑原住民朋友，Omicron病毒傳染力強，請族人務必隨時戴好口罩、勤洗手，落實自我健康管理，並踴躍施打疫苗，提高疫苗覆蓋率，保護自己及身邊的親友，一起健康快樂生活將原住民文化發揚光大。

原民局表示，新北部落大學歷年來有許多優秀的校友，其中有學而優而成為講師、自行開業工作室等，今年也會在烏來、板橋、樹林等行政區，開設口簧及獵笛傳習班、原住民族原生植物傳承及應用班，與山林智慧-原住民族生活文化體驗等50種多元課程，歡迎市民朋友至「新北市政府原住民族部落大學」加入會員即可報名。

▲新北市長侯友宜期盼借重原住民族的新的領導人及講師的力量讓原住民文化永續傳承。

▲新北市原住民族部落大學開學，侯友宜市長參觀原住民傳統技藝。

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