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快訊／新北居家照護執行方案曝　侯友宜：納遠距醫療、寵物照顧

記者呂晏慈／新北報導

本土疫情持續延燒，新北市9日新增143例本土確診案例，為保留醫療量能給中重症患者，新北市長侯友宜在防疫記者會公布新北市居家照護關懷中心執行方案內容，未來將分為「生活關懷」和「健康照護」兩大系統，前者負責居家居隔訪查、垃圾清運、寵物照顧、學生關懷等任務，後者則負責居家送藥、醫療運送、遠距醫療等工作。

▲▼侯友宜公布新北居家照護執行計畫。（圖／翻攝ETtoday直播）

▲侯友宜公布新北居家照護執行計畫。（圖／翻攝ETtoday直播）

侯友宜說，在整個清零不可能底下，針對中重症及高風險族群，要保持醫療量能，「我們國內既然選擇開放以及經濟兼顧，確診數一定會大幅上升」，所以在宅照護是一定要推動，而且越快越好。

侯友宜表示，新北市準備很長一段時間，中央昨天把在宅照護指引改成「居家照護」，都是讓輕症、無症狀確診者與其親密接觸家人，以家戶為單位，透過醫療照顧，讓他在這段時間能夠安心，直到能夠看護。

侯友宜並公布新北市居家照護關懷中心執行方案內容表示，包括醫療、生活照顧，今天上午已與各區執行單位確認、核對執行細項，因為中央大概下週一會公布細則，新北市將再次核對，確認有多少差異，這段時間新北市衛生局長陳潤秋一直與中央流行疫情指揮中心專家、衛福部溝通，落差應該不會太大。

侯友宜說，新北市將成立「居家照護關懷中心」，分為「生活關懷」和「健康照護」兩大系統，上有EDP全災智慧管控平台，完全利用智慧化掌控所有細節；生活關懷部分，將有生活物資採買資訊、居家關懷箱、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮商、寵物照顧、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置等內容，明天開始試運轉。

侯友宜表示，健康照護由7大醫療責任專線負責，由衛生所負責設定APP與電子圍籬、居隔解隔通知等，另7大醫療責任區負責居家送藥、醫療運送、遠距醫療，分為輔大、土城、台北慈濟、市聯醫、雙和、淡水馬偕、亞東等。

陳潤秋會中補充，接到個案後，病患首先會接到7大醫療醫院的電話，來評估他的狀況，接著分流為醫院、集中檢疫中心、居家照護，接著衛生所會協助病患設定APP、電子圍籬，並教他如何填寫每日3次的健康問卷，由醫療院所加以關懷。

陳潤秋說，若是病患途中身體不適，則可能由醫院透過遠端監測，由醫院主動聯繫，或者由醫院電洽負責醫院，隨後決定要繼續遠距通訊關懷、視訊診療或居家送藥，或者後送至集中檢疫所及醫院。

▼侯友宜公布新北居家照護執行計畫。（圖／新北市政府提供）

▲▼侯友宜公布新北居家照護執行計畫。（圖／新北市政府提供）

▲▼侯友宜公布新北居家照護執行計畫。（圖／新北市政府提供）

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