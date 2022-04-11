連續4天破2萬例！上海今再增逾2.6萬例　官方仍堅持「動態清零」

▲上海本土疫情仍沒有趨緩的跡象。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海衛健委11日通報，新增本土新冠肺炎確診病例914例，和無症狀感染者25173例，合計26087例，再創單日新高，目前上海本土感染已經連續4天破2萬例。據《上觀新聞》報導，仍繼續在上海調研指導防疫工作的大陸國務院副總理孫春蘭再度強調，要堅持「動態清零」總方針不猶豫、不動搖。

上海10日持續進行新一輪全市全員核酸檢測，孫春蘭指出，作為擁有2,500萬人口的超大城市，上海要根據本輪全員核酸檢測結果，動態調整封控區、管控區、防範區「三區」設置，盡量減少疫情對生產、生活的影響。

據官方通報，3月1日迄今，上海僅出現1例新冠重症患者，專家認為，這應與疫苗接種有關。因此，上海交大醫學院上海市免疫學研究所副所長李斌接受新華社訪問時強調，「動態清零」應該與全面推動60歲以上老年人群接種新冠疫苗加強針結合起來。

此外，據《央視》報導，國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長、清華大學萬科公共衛生和健康學院常務副院長、教授梁萬年10日分析，上海疫情主要的流行株是OmicronBA.2，傳播速度非常快，比Delta和過去的變異株都要快。此外，這一毒株隱匿性較強，無症狀感染者和輕症病人佔比非常高，所以防控起來有一定難度。

他表示，「動態清零」是國家抗擊新冠肺炎疫情的總方針，也符合國情。但是，「動態清零」並不是追求完全的「零感染」、「零容忍」。「動態清零」的精髓是快速、精準。真正做到快，就是發現快、處置快。

梁萬年強調，到今天為止，Omicron有兩種方向，一個是乾脆「躺平」，另外一個是現在的「動態清零」。「動態清零」是盡一切可能來減輕對老百姓的身體健康和生命安全的影響。所以「躺平」肯定不是中國的選擇。「動態清零」如果用好，就會以極小的成本來獲取最大的效益。