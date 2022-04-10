桃園車違停！長腿熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播：紳士都來了

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日多起違停事件引發交通事故，社會大眾也呼籲警方多取締，避免用路人遇上危險。然而，近日一段13秒的違停影片下方留言卻一片祥和，原來是因為一名長腿女子從違停的車輛上下車。

桃園一名網友投稿影片到「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」的YT頻台。13秒的影片顯示，一輛白色自小客車在桃園市中壢區中美路二段臨停，此時後座的長腿熱褲妹拿著包包下車，疑似要到路邊的店家，而白車的四分之三的車身橫跨到中間車道、未打雙黃燈直接停著。

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▲▼桃園一輛白車違停，網友卻狂重播13秒畫面。（圖／翻攝地圖型行車影像分享平台）







網友看完紛紛留言，「深深覺得這個違停滿好的」、「原po真是值得嘉許，裝了兩個視角的行車記錄器」、「各位紳士又齊聚一堂了」、「我也受不了違停 , 但是這次我可以忍」、「這個違停太過份了，看了1小時過去了，我還是很氣」、「人果然有雙標，突然覺得違停好」、「違停不是重點，我們只是好色而已」、「第一次看到違停留言這麼和平」，該段影片PO出短短3小時，就累積6.1萬次觀看。

根據道路交通管理處罰條例第55條及56條規定，違規臨時停車可以處300到600元的罰款，而在禁止臨時停車處所停車則可以處600到1200的罰款，且如果因為違停造成車禍的發生，可能會有肇責，所以大家還是好好地找到合法的地方停車，千萬不要違停以免傷及荷包。

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