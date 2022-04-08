蔣萬安拋中正紀念堂改名　洪申翰：蔣介石銅像帶回家「自己公媽自己拜」

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中正紀念堂轉型議題多年無共識，身為蔣家後代的國民黨立委蔣萬安8日拋出更名「台灣建設紀念館」主張，引發熱議。不過，民進黨立委洪申翰諷刺說，要不要說清楚該館有沒有蔣介石銅像？為什麼不把銅像換成台灣基層勞工的塑像？他建議蔣萬安：「把蔣介石銅像帶回家吧，你們家族要怎麼呵護要怎麼保養都行，自己的公媽自己拜」。

蔣萬安今天表示，過去2位蔣總統在「保衛中華民國、推動台灣發展」的歷史軌跡上，有不可磨滅的貢獻，這也都是所有台灣民眾認知，且有目共睹的，應該用更高的視野、一個未來性的觀點，來看待中正紀念堂的歷史地位，也就是應該可以朝向升級為「台灣建設紀念館」，因為過去70年來，所有台灣人為這片土地的付出及努力，才能創造今天台灣所擁有的成果，包含經濟成績、民主成就。

不過，洪申翰對於蔣萬安主張不以為然，他透過臉書反問說，「蔣委員要不要說清楚，那這個你心目中的『台灣建設紀念館』內，會不會有蔣介石銅像的存在？如果是台灣建設紀念館，那為什麼堂體內還有（也只有）一尊這麼大的蔣介石銅像，難道台灣建設都是蔣介石做的嗎？為什麼不把銅像換成台灣基層勞工的塑像呢？」

洪申翰直言，針對中正紀念堂轉型一事，社會有諸多不同角度的看法，他可以尊重，也已不想多說什麼，但看到今天蔣委員輕挑的意見，來惡意模糊、閃避嚴肅的轉型正義歷史議題，只是更加生氣而已。

洪申翰直言，「我真的想建議蔣委員，就把蔣介石銅像帶回家吧，你們家族要怎麼呵護要怎麼保養都行，自己的公媽自己拜，就是這麼簡單而已」。