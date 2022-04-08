蔣萬安開第一槍！　中正紀念堂轉型為「台灣建設紀念館」

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

中正紀念堂轉型議題多年無共識，國民黨立委蔣萬安今（8日）拋出新概念，要將中正紀念堂歷史定位，升級為「台灣建設紀念館」，紀念過去70年，台灣各個族群、世代，努力貢獻的成果。

蔣萬安表示，過去2位蔣總統在「保衛中華民國、推動台灣發展」的歷史軌跡上，有不可磨滅的貢獻，這也都是所有台灣民眾認知，且有目共睹的；過去在冷戰世界架構下，2位蔣總統肩負起建設台灣、壯大台灣、保衛台灣的使命，相信這也是現在台灣不分黨派，大家共同努力的方向。

因此，蔣萬安表示，應該用更高的視野、一個未來性的觀點，來看待中正紀念堂的歷史地位，也就是應該可以朝向升級為「台灣建設紀念館」。因為過去70年來，所有台灣人為這片土地的付出及努力，才能創造今天台灣所擁有的成果，包含經濟成績、民主成就。

蔣萬安指出，這絕對不是任何一個人、一個家族，而是多個族群、多個世代共同努力付出，才有今天的果實，以「台灣建設紀念館」來紀念過去所有每一位台灣民眾對這片土地的付出貢獻，以及彰顯過去他們達到的成果。

最後，蔣萬安強調，今天不管是任何一個黨派、任何一個組織，想要試著用這個園區的議題，來操作、持續擴大社會的仇恨及對立，相信決大部分台灣民眾，都會希望正視過去這70年台灣民眾對這片土地的付出，以及過去這70年來的正向力量；也只有正視過去這段時間，大家放眼未來、攜手向前，才能迎接一個新的世代。