蔡英文防疫會議未邀雙北　蔣萬安提醒：防疫應不分藍綠

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文昨（7日）召開防疫策略會議，邀請桃園市長鄭文燦和高雄市長陳其邁，卻未邀雙北等地方首長，遭質疑選舉考量。對此，國民黨立委蔣萬安上午受訪表示，防疫不分藍綠，昨天這場會議既然是防疫會議，而非選戰會議，就應該要包括任何縣市，不能排除任一縣市。

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安表示，過去之所以能守住疫情，也是靠全國上下全民一心共同配合，民眾期待看到的是專業防疫，而不是政治防疫；防疫希望透過專業的判斷與評估，不應該有任何政治、選舉的考量在當中。

蔣萬安說，從蔡英文臉書、行政院與中央流行疫情指揮中心對外的說法，未來將推動所謂的新台灣模式，看起來是朝向逐步走向開放，但不追求清零，也不是與病毒共存的過渡期間，重要的是，政府準備好了沒？

他也提出建議，未來怎樣能夠守住疫情，或者是不管透過怎樣的方式或模式，要逐步走向開放，都希望政府做好準備，民眾才能有所依循，相關的標準與指引也應該盡早公布，讓地方政府及早準備。

蔣萬安提醒，開放過程可能面臨確診數字攀高狀況，政府應盡快提出如對輕症居家隔離、提高長者疫苗覆蓋率等務實對策、指引、配套，讓台灣能與國際接軌，逐步走向開放，過程中地方政府與民眾能有所依循，發生問題可以及早反應。