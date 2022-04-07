　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文防疫會議未邀雙北　蔣萬安提醒：防疫應不分藍綠

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文昨（7日）召開防疫策略會議，邀請桃園市長鄭文燦和高雄市長陳其邁，卻未邀雙北等地方首長，遭質疑選舉考量。對此，國民黨立委蔣萬安上午受訪表示，防疫不分藍綠，昨天這場會議既然是防疫會議，而非選戰會議，就應該要包括任何縣市，不能排除任一縣市。

▲▼立法院 立委蔣萬安堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安表示，過去之所以能守住疫情，也是靠全國上下全民一心共同配合，民眾期待看到的是專業防疫，而不是政治防疫；防疫希望透過專業的判斷與評估，不應該有任何政治、選舉的考量在當中。

蔣萬安說，從蔡英文臉書、行政院與中央流行疫情指揮中心對外的說法，未來將推動所謂的新台灣模式，看起來是朝向逐步走向開放，但不追求清零，也不是與病毒共存的過渡期間，重要的是，政府準備好了沒？

他也提出建議，未來怎樣能夠守住疫情，或者是不管透過怎樣的方式或模式，要逐步走向開放，都希望政府做好準備，民眾才能有所依循，相關的標準與指引也應該盡早公布，讓地方政府及早準備。

蔣萬安提醒，開放過程可能面臨確診數字攀高狀況，政府應盡快提出如對輕症居家隔離、提高長者疫苗覆蓋率等務實對策、指引、配套，讓台灣能與國際接軌，逐步走向開放，過程中地方政府與民眾能有所依循，發生問題可以及早反應。

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

ET快訊
單日1500人確診啟動「在家隔離」　陳時中曝算法
涼麵闆娘「全裸激戰遭偷拍」！　關店搬走了
最強疫苗！　徐乃麟曝「兒確診3症狀」靠感冒藥1周痊癒
快訊／確診到處表演？　薩克斯風女樂手發聲了
快訊／台61線車禍！　車流回堵2公里
快訊／《忍者哈特利》藤子不二雄Ａ離世！　享壽88歲
LIVE／本土380例！今炸破500例創新高峰　陳時中點頭默
快訊／今確診總數破500！　陳時中點頭了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

阿扁因病停審阿珍孱弱請假　國務機要費纏訟16年未見終點　

莫拉克災民受贈屋遭法拍　政院修「災害防救法」：不得處分、出租

瑞典國會訪問團10日抵台　外交部：將拜會蔡英文、蘇貞昌

周春米邀鄉親創造歷史　要拼出「屏東第一位女縣長」

屏東縣長初選勝出　周春米：團結眾人再創屏東品牌的價值

考試院會拍版司法官特考8月6日登場　暫定需用名額138名

傳美眾院議長裴洛西週末訪台　外交部：持續洽邀美官員訪台

快訊／莊瑞雄恭喜周春米勝出提名　「這是一場很精彩的初選」

開記者會違反保外就醫規定？　陳水扁：問這個太小看阿扁

快訊／周春米感謝莊瑞雄、鍾佳濱　「我們完成最驕傲的初選」

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

安孝燮床戲「搬運金世正3次」XD　狂吻後脫襯衫床咚...大結局太甜！

許維恩凍卵完痛爆吼：把我丟在家！　王家梁投降「現在洗車都有陰影」

聽到關鍵字「走」變小白兔　激動法鬥助跑飛越超矮門檻

阿扁因病停審阿珍孱弱請假　國務機要費纏訟16年未見終點　

莫拉克災民受贈屋遭法拍　政院修「災害防救法」：不得處分、出租

瑞典國會訪問團10日抵台　外交部：將拜會蔡英文、蘇貞昌

周春米邀鄉親創造歷史　要拼出「屏東第一位女縣長」

屏東縣長初選勝出　周春米：團結眾人再創屏東品牌的價值

考試院會拍版司法官特考8月6日登場　暫定需用名額138名

傳美眾院議長裴洛西週末訪台　外交部：持續洽邀美官員訪台

快訊／莊瑞雄恭喜周春米勝出提名　「這是一場很精彩的初選」

開記者會違反保外就醫規定？　陳水扁：問這個太小看阿扁

快訊／周春米感謝莊瑞雄、鍾佳濱　「我們完成最驕傲的初選」

快訊／台南又1校停課！安順國小緊急通知「下午清消」　累計已6校

脫口暴雷《全明星3》最終比賽結果！　徐乃麟說溜嘴：輸贏很正常

竹縣+7！關西營區5陰轉陽　同居情侶「感染源不明」疫調中

公寓爬樓梯！外送哥見「1貼心設計」驚呆了　同行糗曝：還下樓重爬

刮刮樂總獎金逾9.2億！台彩推2新品　獎項超過237萬個　

霸道總裁很老哏？劇迷揭「2原因」姨母笑　難怪《社內相親》紅翻天

超商開賣「雞排蛋炒飯」了！咬下香辣帶勁、粒粒分明　24小時爽吃

系主任遭16教師連署罷免　學生網問評價挨告「校方證實是真的」

那對夫妻「人生第一次買房子」！　新家裝潢1年…成果出爐激美

台東翁失蹤！警全村動員找2天　他「倒臥田中央」被尋獲

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

政治熱門新聞

快訊／民進黨屏東縣長人選出爐　周春米勝出

羅智強激動拍桌！還原3小時通話內容

快訊／政院拍板打炒房！預售屋禁換約　炒作最高罰5000萬、可連續罰

快訊／陳水扁首曝光21項國務機要費支出　資助民運人士、美公關公司

快訊／新北+115最新足跡　全聯、寶雅、家樂福、健身房、電影院入列

快訊／北市16校7900師生停課！　北投內湖區2國小最嚴重

陳水扁今開國際記者會　公布國務機要費金流

快訊／土城分局員警確診　4/5曾到台北兒童新樂園

三峽體育師「1傳百」！侯友宜找到原因　中央縮短居檢惹禍

逼退羅智強　王世堅曝朱立倫盤算

快訊／25年來首見！美眾議長裴洛西擬訪台　王定宇曝：最快本周末

疫情燒進監察院　收發人員、監委司機確診

快訊／新北+115「分布17區」　Ct值最低14.5在新莊

炒房最高罰5000萬！政院今修《平均地權條例》

更多熱門

相關新聞

蔡英文防疫會議僅找「綠營首長」　國民黨：搞小動作

蔡英文防疫會議僅找「綠營首長」　國民黨：搞小動作

針對總統蔡英文召開防疫策略會議卻僅邀民進黨籍的兩位直轄市首長引來爭議，國民黨文傳會副主委林家興6日表示，疫情逐漸升溫，應該是全民共同抗疫的時刻，但蔡英文卻只看顏色防疫，搞小動作，刻意忽略人口數排名前二高的新北市及台中市，難道疫情擴散會區分不同縣市執政者的黨籍嗎？

羅智強激動拍桌！還原3小時通話內容

羅智強激動拍桌！還原3小時通話內容

藍營公開點名「羅智強很弱」！顏寬恒回應了

藍營公開點名「羅智強很弱」！顏寬恒回應了

朱立倫擬5月訪美拜會白宮高層　黃介正任國民黨駐美代表

朱立倫擬5月訪美拜會白宮高層　黃介正任國民黨駐美代表

藍綠布局六都「聲聲慢」　國民黨高雄沒人選、民進黨新北也難產？

藍綠布局六都「聲聲慢」　國民黨高雄沒人選、民進黨新北也難產？

關鍵字：

蔣萬安國民黨

讀者迴響

熱門新聞

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

Land Rover違停　消防車直接撞開

已婚男確診足跡曝！5天內到女同事家8次

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

周曉涵跟緋聞男友「床上雙人運動」！　發聲認PO影片

身分證中2碼免費卜卜蜆鍋吃到飽

警察上酒店　鄉民譏：拿生命喝酒拼升官

墾丁租機車出遊！他騎10公里見胎紋全消失

更多

最夯影音

更多
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！
萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面