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反坤輿自救會嗆「誓死抗爭」　綠立委喊話苗栗縣府：不要包庇放水

▲▼立委洪申翰召開「中央地方齊喊話 爭議未決前苗栗縣府勿通過坤輿試運轉申請」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委洪申翰、湯蕙禎向苗栗縣府喊話，爭議未決前勿通過坤輿試運轉申請。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場爭議超過20年，坤輿公司上周第三度向苗栗縣環保局提交試運轉申請，引發在地居民恐慌。民進黨立委洪申翰、湯蕙禎、苗栗縣議員陳光軒、曾玟學6日在立法院舉行記者會，向苗栗縣府喊話不該包庇、放水、圖利，在未決前勿通過坤輿試運轉申請；反坤輿自救會長陳清鑫也高呼「誓死抗爭」，直言若掩埋場污水滲入周邊蓄水池，將毀滅地方生存環境。

坤輿科技公司2001年向苗栗縣政府申請，在造橋鄉龍昇村設立面積約1.8公頃的事業廢棄物掩埋場，然而，該址距離龍昇湖僅300公尺，且申請面積並未計算圍牆內水泥建物、溜池，遭質疑是為規避區域計畫審查及環評，引發當地居民憂慮而發動抗爭。

洪申翰今天表示，坤輿案目前還有聯外道路到底算不算廠區、辦公室合法性、是否進行環評等爭議，且該案現在也還在行政法院裡面打行政訴訟，過去鄉親憂慮排水、污染排放的問題未解，坤輿公司卻再度提交試運轉申請，想要把廢棄物送進廠區，可能開始產生實質污染。

湯蕙禎談及，她曾多次會勘，親眼所見坤輿掩埋場設置在水源區，距離當地居民灌溉的水源大潭只有不到300公尺的距離，牽涉灌溉面積超過500公頃，根本不適合設置掩埋場。她向苗栗縣政府喊話說，坤輿案的同意設置文件就是有很多不合理，縣府不應包庇、放水、圖利，如果有相關進一步資料，也要移請政風及檢調調查。

陳清鑫表示，坤輿案沒有經過環評審查、場址用地的地目用途變更審查，當初申請文件把地磅、道路、辦公室排除在外，苗栗縣政府發給的同意設置許可函絕對是不合法又無效，「如果污水滲透到地下水層，還有隔壁距離300公尺的大潭蓄水池，將污染水源，必定毀滅廣大村民的生存環境」，自救會絕對誓死抗爭到底。

洪申翰提出4點呼籲指，苗栗縣政府遵守環保署函文，在爭議未釐清和行政訴訟判決前，應做合法性和通盤評估；縣府應遵守縣議會3月18日決議，在釐清爭議前不得准許展延及試營運申請；議長鍾東錦應帶頭呼籲縣府尊重議會決議；有意角逐苗栗縣長的參選人，都應對該案作出表態，不要再躲起來假裝沒事。

▲▼立委洪申翰召開「中央地方齊喊話 爭議未決前苗栗縣府勿通過坤輿試運轉申請」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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