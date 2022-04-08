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全台逾4千比特犬爆棄養潮？　蔣萬安：禁養無法防止動物攻擊事件

記者呂晏慈／台北報導

比特犬傷人事件頻傳，農委會公告今年3月1日起，禁止「比特犬」飼養和買賣，不過，台灣防止動物虐待協會等動保團體8日為比特犬請命，呼籲應建立比特犬繁殖買賣退場機制。國民黨立委蔣萬安與會聲援說，單純禁養特定品種犬隻無法防止動物攻擊事件發生，政府有責任宣導正確飼養觀念，否則無法解決寵物棄養事件。

台灣防止動物虐待協會等動保團體今天上午舉行「禁令後的比特犬悲歌」記者會，蔣萬安、時代力量立委陳椒華與會聲援，批評政府禁養比特犬相關政策配套不足，導致動物受苦。

動保團體質疑，比特犬禁令發布以來，台灣出現比特犬棄養潮，目前全台公立收容所約飼養106隻比特犬，其中高達7成為過去半年入所，這些比特犬被關在鐵籠裡面，連放風機會都沒有，出現啃咬欄杆、繞圈圈等異常行為，且因為比特犬被「污名化」，很多長得像比特犬的犬隻也會被棄養。

動保團體提出4大訴求呼籲，應該解決比特犬「代養」限制與無法「認養」的問題，政府應建立比特犬繁殖買賣退場機制，包括犬隻絕育與送養規定，農委會應調查公立收容所內的動物福利問題，提出解決方案，並建立管理措施加強飼主責任，提升人犬公共安全。

對此，蔣萬安與會聲援表示，去年屏東發生3歲兒童被比特犬咬死的事件，震驚社會各界，農委會作為主管機關應該追查始末，並且針對防止寵物傷人提出完整政策作法，然而農委會宣布禁養比特犬讓各地出現「棄養潮」，部分沒有進到收容所的比特犬反而因為飢餓攻擊其他民眾或動物，造成更嚴重的公安隱憂。

蔣萬安說，單純禁養特定品種犬隻無法防止動物攻擊事件發生，政府有責任透過宣導建立正確飼養觀念，否則無法解決寵物棄養事件，例如2019年「推動友善動物保護計畫」編列預算讓專業人員推廣動物福利政策，但很可惜動保資源仍嚴重不足。

對於動保團體質疑，農委會畜牧處科長鄭祝菁會中回應，由於比特犬的特性，一但發生攻擊事件通常就是非死即傷，造成的傷害非常嚴重，農委會是參考他國經驗訂定禁令，不是獨創該規定；另對犬隻進到收容所後不能被認養的狀況，她解釋，這是因為《動物保護法》限制，不是新增的規定，未來可透過修法增加附帶條件，例如民眾接受一定訓練後，有飼養能力即可認養比特犬。

鄭祝菁補充，為了處理現在在收容所的比特犬，農委會在今年的計劃編列經費，希望找到專業團隊準備更好的場所來接受「代養」；至於一般民眾飼養的比特犬，原本法規就規定不能繁殖，所以今年也與地方政府配合，針對飼主進行專案訪查，統計全國目前有4686隻比特犬，目標就是這些犬隻都要完成絕育，從根本控制比特犬數量。

▲▼立委陳椒華、蔣萬安出席「禁令後的比特犬悲歌」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳椒華、蔣萬安出席「禁令後的比特犬悲歌」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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