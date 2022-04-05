侯友宜、蔣萬安拋「在宅照護」　醫療量能讓給中重症患者

▲蔣萬安呼籲儘速啟動「在宅照護」模式。（圖／蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5日）公布國內新增216例本土個案，創今年單日新高。由於輕症比例佔99%以上，新北市長侯友宜拋出「在宅照護」模式，長期關注疫情的國民黨立委蔣萬安也認同此作法，他表示，醫療量能應以中重症及高危險患者為優先。

侯友宜今下午在記者會上拋出「在宅照護」模式，他表示，Omicron以及變異株的傳播速度迅速，新北市目前有6575人居家隔離者，都是無症狀衍生的居家隔離數目，讓無症狀或輕症確診者，以家庭／家戶為單位在宅照護，希望中央在此方向底下公布指引，新北也已經準備好。

蔣萬安也表示，他認同侯友宜今天所呼籲的，隨著確診案例增加，醫療量能應以中重症及高危險患者為優先，針對輕症及無症狀患者，除鼓勵民眾配合篩檢外，也應儘速研擬啟動「在宅照護」模式，這不僅是讓醫療量能有適當分配，對於確診民眾的心情調適，以及穩定平常生活更是重要。

此外，蔣萬安也提出質疑，對於高齡長者、無法接種疫苗的幼兒及特殊疾病患者等高風險族群，假使不幸染疫，政府是否有妥善的醫療規劃方案？有專家學者發現，目前仍有23%的長者尚未接種第1劑。

蔣萬安呼籲，政府對於提升疫苗覆蓋率應該要有更積極的作為，例如：政府化被動為主動，加強觸及尚未接種民眾、檢討改善現行疫苗受害救濟制度被批評是「又慢又少」的問題，讓民眾或長者願意接種疫苗，以因應未來疫情升溫的挑戰。

蔣萬安說，漫長的抗疫之路，最辛苦的永遠是第一線的醫護人員，冒著生命危險，不眠不休照顧確診病患，真的很謝謝你／妳們！請大家務必出門把口罩帶好、做好清消，相信臺灣一定能再次平安渡過疫情。

▼指揮中心4/5公布本土病例分析（輕症/無症狀佔99.73%）。（圖／指揮中心提供）