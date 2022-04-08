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不斷更新／全台139校大停課！15縣市校園爆確診「擬檢討停課標準」

▲雲林私立揚子高中高三生，昨天PCR檢測陽性確診，接獲通知後該班級從昨天起停課10天。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲疫情延燒進入校園。（圖／記者蔡佩旻攝）

生活中心／台北報導

國內已連續7天本土確診超過100例，昨天更爆出382例本土確診。教育部昨晚公布統計，累計全台有15縣市、139校全校停課或部分班級停課或採遠距授課，其中包含幼兒園15所、國小52校、國中13校、高中職18校、大專校院41校。

衛福部長陳時中昨表示，持續大規模停課會影響小朋友受教權，將檢討停課標準，縮小匡列範圍，預計下週指揮中心會議定案，可能會用快篩來取代停課，「快篩結果如果很多人染疫只好停，但沒有就沒必要停。」

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《ETtoday新聞雲》整理各縣市停課資訊，由於部分縣市未公布詳細停課學校名單，目前已知停課資訊不斷更新如下：

【基隆市】

經國管理暨健康學院

校內有3名學生確診，全校遠距教學至4月10日。

崇右影藝科技大學

因2名學生確診，原宣布從3月31日到4月10日全面啟動遠距教學，3日再增14例確診，停課延長至4月18日。

南榮國中

因有1名學生確診，校方在官網公告，確診個案班級停課10天（自3月30日起至4月8日），4月11日復課。

碇內國小

有兩位學童因家長在職場被感染而確診，因此依規定停課，全校4/1到4/10改為線上教學，4/11恢復正常上課。

二信中學

3月26日有學生確診後，全校停課至4月5日；但首批被匡列師生解隔離時有5人陰轉陽，高職部有2班持續停課。

海洋大學

因校內有確診者，校方宣布3月29日起全校課程(含體育課)採用同步或非同步遠距教學至4月10日。

▲▼基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

【台北市】

台北科技大學

有一位學生確診，該生最後一次進入北科大校園為3/30，學校第一時間已通知當日共同修課的同學及老師共8人，立即進行自主健康管理，從昨天起到4月13日期間不得進入校園，改為遠距上課。

麗山國小

5名學生確診，校園已於5日完成消毒，全校也停課至4月10日。

台北護理健康大學

校方7日公告，因再新增2名確診，累積3名學生確診，全校課程改為遠距教學，並延長實施至13日。

金華國中

1名教師確診，校方證實採取預防性停課，一共4個班級的學生、辦公室教師6日起暫停到校，改採線上教學。

台灣師範大學

台師大6日證實有一名碩士生確診，7日晚間宣布校內疑似出現第二例確診，目前仍在疫調中，並非住宿生，也未參加體育表演會等校內大型活動，校園內已緊急完成全面清消，依照政府防疫規定，為降低群聚風險，維護師生健康，所有課程自4月8日起至4月17日止全面改為遠距教學。

關渡國小：

至少2名學生確診，全校停課至4月11日，預計4月12日復課。

東吳大學

東吳大學公告累計2名學生確診，且感染源不同，學校表示全校將改成線上上課，預計4月11日才會復課。

台北市立大學

台北市立大學天母校區有一名學生確診，已匡列45名師生隔離，校方也採取高標準，4月6到8日全校採取遠距教學，預計4月11日恢復實體授課。

台北商業大學

台北商業大學3月29日曾公布該校體育室主任確診，北商大3月31日宣布，為避免連假過後易發生感染之高風險，該校採取預防性措施，從4月7日至4月10日全校各學制學生無須到校，全面採預防性遠距教學；後續若無特殊情況，4月11日起恢復實體授課。

中國科技大學

原先有1名生確診，相關班級改遠距上課到4月10日；5日深夜接獲又有另一名學生確診，因此從7日起到17日為止，全校（含台北與新竹校區）改採遠距教學。

世新大學

2名學生確診，全面停止學生到校上課10天，原公告所有課程在4月11日前，一律改為線上教學；6日因再有學生確診，校方表示為近日疫情發展因應所需，持續遠距教學至4月17日止，自4月18日起恢復到校上課。

南港高工

2個班共11名學生、2名老師確診，並全校停止實體上課至11日，自12日起復課。

【新北市】

板橋區某國中

昨天接獲通知有學生確診，8日起全校停課至11日，採取線上教學。

醒吾科技大學

2位學生確診，校方6日在網站公告，中午起先預防性停課，7日起到15日全校課程（含進修學制）採取遠距教學課程。

景文科技大學

6日上午一名學生確診，學校決定4月7日至4月11日全校實施遠距教學，4月12日恢復實體上課。

東南科技大學

校方宣布，4月7日至10日，全校各學制課程採線上遠距教學方式進行。

台灣藝術大學

有師生確診，自4月2日中午12時至4月17日止全校全面線上授課。表演、實作等課程若需彈性調整授課者，得採其他替代方案或延後授課方式進行。

台北大學

有1名學生染疫，校方宣布全校實施預防性線上授課至4月10日，台北校區進修推廣部進修課程比照辦理。

輔仁大學

校方2日接獲地方衛生所通知出現確診個案，決議自2日至11日止，所有課程暫停到校實體上課，本段期間各課程依教師安排採彈性遠距線上方式進行。

三峽區某國小、國中、高中

一名體育老師確診，延燒同區3間學校，預計停課10天，4月11日復課。

光復國小

有確診個案，2日起停課10天，4月12日復課。

中和區某國小暨幼兒園

有確診個案，2日起停課10天，4月12日復課。

新莊區某國中、土城區某高中、永和區某高中、土城區某國小、土城區某幼兒園、永和區某國中、永和區某國小、新莊區某國小、瑞芳區某幼兒園

各有一名學生確診，該班級停課10天，改線上教學。

海山國小

有1名學生確診，該校3月31日上午宣布，該班級從3月31日起到4月10日停課，預計於4月11日復課。

▲▼海山國小有1名學生確診，該校今（31日）上午宣布，該班級從今起到4月10日停課，預計於4月11日復課，並針對師生及相關人員匡列採檢。（圖／記者許靖騏攝）

▲海山國小有1名學生確診，該班級到4月10日停課。（圖／記者許靖騏攝）

【桃園市】

龍華科技大學

校方宣布4月7日至10日實施預防性遠距授課。

中原大學

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

長庚大學

校方6日公告，因應國內疫情警戒升高，全校自4月7日至4月17日，除實習課程外，其餘課程全部調整為「遠距線上同步教學」。

桃園高中

全校停課10天 (3/30~4/8，4/9復課)。

仁和國小（含附設幼兒園）

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

新坡國小（含附設幼兒園）

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

中壢高商

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。

私立衛理幼兒園

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

私立仁和美語短期補習班(長頸鹿美語)：

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

私立大英美語文理短期補習班(芝麻街美語)

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

私立希望城堡幼兒園

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。

中原國小

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。

瑞豐國小（含附設幼兒園）

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。

私立英格斯堡美語數學文理短期補習班

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

壽山高中

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

龜山國中及光峰非營利幼兒園：

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

開南大學

確診者選修課班級師生停課17日(4/2~4/18，4/19復課)，其餘班級維持正常上課。

同德國小及同德非營利幼兒園

全校預防性停課7天(4/2~4/8)。

成功工商

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

經國國中及經國非營利幼兒園

確診者該班級停課10天(4/4～4/13，4/14復課)，其餘師生停課7天(4/4～4/10，4/11復課)。

草漯國中：

確診者該班級停課10天(4/2～4/11，4/12復課)，其餘師生停課7天(4/2～4/8，4/9復課)。

私立勤益文理短期補習班：

停課10天(4/3～4/12，4/13復課)。

私立布蘭達美語文理短期補習班：

停課10天(4/4～4/13，4/14復課)。

大園國小

確診者該班級停課10天(4/2-4/11，4/12復課)，其餘師生停課7天(4/2~4/8，4/9復課)。

華美珠心算語文短期補習班

停課10天(4/2～4/11，4/12復課)。

健行科技大學

確診者該班級停課10日(4/2~4/11，4/12復課)，自主健康管理者改採線上教學，其他班級維持正常上課。

經國非營利幼兒園大有分班

停課10天(4/2~4/11，4/12復課)。

大有國中

全校預防性停課7天(4/2~4/8，4/9復課)。

▲▼桃園市府校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）
▲桃園市府針對校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）

【新竹市】

關東國小

有一名學童確診，學校停課至4/10。

新科國中

一名教師確診，於4月6日起停課，4月18日復課。

康橋小學

有確診者，於4月6日起停課，4月18日復課。

【新竹縣】

新豐鄉某私立幼兒園

新竹縣衛生局3月31日表示，該幼兒園有一名5歲男童確診，匡列採檢全校師生145人(學童118人、教職員27人)，幼兒園全園停課10天。

◎十興國小：

有2名學童確診，全校停課10天至4月11日。

◎橡樹補習班：

有2名外籍教師確診，停課10天到4月11日。

◎興隆國小：

有1名學生確診，這名學生所就讀班級從4月2日至4月11日停課共10天，其餘班級8日預防性停課1天。

仰德高中

有3名學生確診，全校即日起停課至4月11日。

【台中市】

逢甲大學

1名學生確診，確診學生所屬系所6日起至9日採線上教學。

【台南市】

長榮大學

校方6日公告，因應1位同學於連續假期期間返家與家人接觸傳染，並於6日下午確診，故該校於下午3:10起至10日止進行校園管制強化清消工作，全校於此期間所有課程改採線上課程方式進行。

◎勝利國小：
有學生與確診者足跡重疊需進行居家隔離，今天（7日）全校停課一天進行環境清消，該班級預防性停課二天（7日、8日），學校將實施線上教學課程，停課不停學。9日全校恢復正常上課，該班級11日正常上課。課後社團、課後照顧班、課後英語班今日暫停，8日恢復正常上課。

【高雄市】

青山國小

校方公告因應疫情之故，自4/6~11預防性停課，4/12復課。

高雄科技大學

高科大6日公佈預防性措施，4月10日前全校採取線上學習模式，並同步啟動分流辦公。

◎高師大附小

高雄市3月31日宣布新增2位國小生確診，該國小因同校出現2名確診個案，依規定全校停課10天。

【屏東縣】

美和科技大學

因應本土疫情日趨嚴峻採取預防性措施，採遠距教學至4月8日止，校外班至4月10日止。

屏東大學

該校120人參加台灣祭，3日公告4日起遠距教學至4月10日。

大仁科技大學

即日起全校採取遠距教學至10日。

▲ 台灣祭會場擠滿人潮。（圖／記者陳崑福攝）

▲ 台灣祭會場擠滿人潮。（圖／記者陳崑福攝）

【宜蘭縣】

凱旋國小

外聘教師和學童均確診，全校停課10天，4月11日恢復上課。

新生國小

新生國小因有低年級學童確診，全校停課10天，4月11日恢復上課。

山國小

2名學生確診，全校停課至10日，11日復課。

光復國小

2名學生確診，全校停課10天，11日復課。

中山國小

累計2學童確診，全校停課10天，12日復課。

羅東國中

2名代課教師確診，該校宣布3月31日起預防性停課10天，11日復課。

黎明國小

有1名學生確診，個案學生就讀班級停課至11日復課。

宜蘭高中

有1名學生確診，個案學生就讀班級停課至11日復課。

【花蓮縣】

東華大學

校方6日公告，接獲地方衛生單位通知出現確診個案，自4月6日至16日止暫停到校實體上課，一律採線上遠距教學方式進行授課；並依疫情發展滾動式調整防疫措施。

慈濟大學

3月31日晚間宣布有教師確診，1日進行清消、職員改採居家上班，學生也開始遠距離教學，時間至4月10日，11日後視疫情調整。

▲▼花蓮慈濟大學全校課程改採線上授課，整個校園空空蕩蕩。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲花蓮慈濟大學。（圖／慈濟大學提供）

【台東縣】

永安國小

台東縣宣布，案23265的小孩於3月30日下午3時緊急通知確診，其就讀的永安國小緊急停課至4月8日。

台東大學

因應本土疫情日趨嚴峻採取預防性措施，採遠距教學至4月7日至10日採遠距教學，11日恢復實體課程。

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