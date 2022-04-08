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台南強力拆除違規竹木造廣告物　至今拆除3366件居全國之冠

▲台南市查報屬違規廣告物，均依法強力執行拆除，自2021年11月至今，已拆除竹木架等違規廣告物共計3366件，居全國之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市查報屬違規廣告物，均依法強力執行拆除，自2021年11月至今，已拆除竹木架等違規廣告物共計3366件，居全國之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年選舉年，台南市競選宣傳廣告已紛紛張貼、林立街頭，加上建設公司等其他大型竹木造廣告物，已影響道路行的安全，凡經市府查報屬違規廣告物，均依法強力執行拆除，自2021年11月至今，已拆除竹木架等違規廣告物共計3366件，居全國之冠。

工務局針對違規廣告物，已備妥各大型拆除機具持續執行拆除作業，執法不懈怠。 為維護用路人道路安全，市政全面啟動違規廣告物巡查機制，工務局及各區公所已加強通報轄內擅自搭建之竹木造廣告物，及位於道路上違規搭建之廣告物；因路旁搭建廣告物，容易影響交通公共安全，屢遭民眾陳情檢舉，且議會也十分關心，工務局於2021年11月11日起強力執行拆除，至12月31日約1個半月，拆除違規竹木造等廣告物共874件。

▲台南市查報屬違規廣告物，均依法強力執行拆除，自2021年11月至今，已拆除竹木架等違規廣告物共計3366件，居全國之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為加強執行力，工務局於2022年1月1日起增加倍數人力投入拆除違規竹木造等廣告物行列，加強拆除力道，至4月7日共拆除2492件；較去年第一波拆除作業，增加3倍之多的數量，也是全國拆除數量最多的縣市。

工務局強調，為避免違規廣告物肆無忌憚設置，妨礙行車公共安全及市容觀瞻，針對凡是違規竹木造廣告物及道路上擅自搭建之違規廣告物，除依法強制拆除外，若拆除後再次違規搭設者，可依建築法第95-3條及台南市廣告物管理自治條例規定，對土地所有權人及使用人可處以4萬至20萬元罰鍰。市府呼籲大家切勿以身試法，市府執法不手軟。

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