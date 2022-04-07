台南+5足跡曝！5校停課不停學　麻豆北玄宮平安宴民眾進行2篩

▲台南市今天確診案+5，市府除公布疫調足跡外，請足跡重疊者進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市7日新增5名本土個案25431、25437、25589、25693、25862，分別為新市區20多歲男性、歸仁區10多歲女性、善化區20多歲男性、東區20多歲男性、麻豆區50多歲男性；市長黃偉哲呼籲市民曾與個案足跡重疊或相關，請至各區衛生所領取家用快篩、落實自我健康監測。

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新市區20多歲男性個案25431於4月1日至3日接觸新北市個案25149、25150與屏東縣個案25436，4日出現喉嚨不適、咳嗽症狀，5日開始發燒，自行使用家用快篩後結果呈現陽性，採檢PCR後陽性確診，Ct值12.9；個案於可傳染期間皆在外縣市活動。

歸仁區10多歲女性個案25437，為高雄市案25176家人，個案4月1日至4日曾返回高雄住處，5日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，6日因案25176確診而被匡列為居家隔離者，採檢PCR後陽性確診，Ct值16.7，台南市相關接觸者匡列1人。

善化區20多歲男性個案25589本月2日至4日曾與東區20多歲男性個案25693至外縣市旅遊，案25589於5日出現喉嚨痛症狀、6日發燒，至醫院採檢PCR後陽性確診，Ct值13.9；於台南市活動範圍包含善化區泰宥機車行、拉亞漢堡-善化蓮潭、丹丹漢堡新市店、健登藥局南科店、7-11朝日門市、全家便利商店新市陽光店、台亞石油善化中正站，台南市相關接觸者匡列12人。案25693於5日喉嚨痛、流鼻水、鼻塞，6日前往醫院採檢PCR陽性確診，Ct值24，於台南市活動範圍包含東區浜家咖哩屋、哈胖HIGH胖育樂店，台南市相關接觸者匡列10人。

麻豆區50多歲男性個案25862本月2日曾出席麻豆北玄宮平安宴，與高雄市個案24795女樂手足跡重疊，4月4至6日有高雄市活動史，6日至醫院採檢PCR陽性確診，本身無症狀，Ct值34.9，台南市相關接觸者匡列3人。所以4月2日參與麻豆北玄宮平安宴的民眾將進行第2次篩檢。

衛生局鼓勵企業員工每3天進行1次自主快篩，並落實員工健康管理；6日下午黃偉哲市長也邀集台南市各專責醫院、醫師公會、診所協會、護理師公會等專家召開「COVID-19在宅照護」會議並研擬相關規劃，預計由台南市2家醫學中心、2家市立醫院建立標準作業流程、成立相關團隊，以保全台南市的醫療量能。

此外，台南市忠孝國中、崇明國小、東區勝利國小、復興國小是6日晚上收到通知，7日停課；安順國小是7日上午11時接獲通知，下午起停課，相關匡列學生都是因接觸確診者而被匡列，篩檢均為陰性，停課均是預防性停課，目前並接獲台南市有學校8日需停課的通知。