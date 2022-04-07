台南市勞工領袖大學開訓　黃偉哲：提升工作職能更具國際競爭力

▲台南市勞工領袖大學初階班，7日晚上在成功大學舉行開訓典禮，市長黃偉哲特別到場鼓勵受訓學員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為促進勞工專業職能，提升勞動素質及競爭力，台南市勞工領袖大學初階班，7日晚上在成功大學舉行開訓典禮，市長黃偉哲特別到場鼓勵學員，他強調勞工是經濟發展基石，是國家發展最重要的動能，期望每位學員透過多元學習課程，提升自我工作職能，邁向成功之路，也讓台南成為一個更具國際競爭力的城市。



市長黃偉哲表示，勞工朋友除了平日的工作專業之外，也可以透過領袖大學學習到法令等實用知識，同時學員們也可以藉由上課認識不同領域的朋友，相互交換意見並交流經驗。他勉勵勞工朋友投資自己，提升自我實力，並把所學知識及經驗帶回所屬的工會、企業，帶領團隊一起進步、成長。





黃偉哲進一步說明，勞工領袖大學開辦至今，共培訓3256名學員，學習成果獲熱烈迴響，今年初階班報名也十分踴躍，共招收126名學員，顯示廣大勞工朋友對開辦課程的高度肯定。他特別藉此機會感謝成功大學的協助，提供優質的師資及場地，與市府一起規劃學習課程，協助勞工朋友終身學習。





勞工局長王鑫基表示，「勞工領袖大學」採取初、進、高階、菁英班的階梯式學習系統，課程內容包括勞動權益、職業安全、工會法規、管理知能等，讓勞工朋友們由淺入深，瞭解職場上所需知識。王鑫基也提到，由於國內疫情尚未緩解，勞工領袖大學除持續規劃實體課程，同時也規劃了遠距線上課程，讓學員能學習及體驗遠距教學視訊工具的使用。





勞工局長王鑫基、專門委員陳美顏、成功大學教務長王育民、成功大學推廣教育中心主任辛致煒、職訓就服中心主任梁偉玲及社團法人勞工領袖協進會常務理事孫中平、黃紀茸教授等皆親自參與今日開訓典禮，支持勞工朋友學習新知。





勞工局指出，勞工領袖大學初階班自4月7日開課，為期三個月，總計80小時，此次新增開辦「Nudge職場健促」、「專案與個人知識管理概念與應用」、「創意與創業家精神」等課程，進階班則預計於7月份辦理。此外，除開辦勞工領袖大學，另每月在南門勞工育樂中心辦有「職場大小事」專題講座，歡迎有興趣的市民報名參加，課程資訊可查詢：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyxQa-fiTWaZ8WmVJE18WZepiSLVB7HmGy_32_g0_fMseijg/viewform