台南大灣交流道完成周邊四路口改善　黃偉哲解決長期交通壅塞之苦

▲台南市長黃偉哲視察，聽取工務局長蘇金安及交通局長王銘德的簡報，交流道東、西兩側道路完成改善，增加行車空間後，提供市民安全舒適又順暢的道路。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上任以來，一直致力於改善交通問題，其中永康區大灣交流道周邊尖峰時段交通壅塞情形，長期以來為民眾所詬病，工務局依市府政策，2021年7月完成大灣交流道東側銜接道路增設右轉車道工程，接續於11月底完成西側復興路往南引道新建工程。

台南市長黃偉哲7日特地前往視察，工務局長蘇金安及交通局長王銘德分別簡報，交流道東、西兩側道路完成改善，增加行車空間後，提供市民安全舒適又順暢的道路，解決長期以來交通壅塞之苦。現場市議員林燕祝、林易瑩、蔡秋萍、李鎮國、郭鴻儀到場關心。



台南市長黃偉哲表示，西側復興路往南引道工程雖然去年底已完工，但配合交通號誌的建置目前尚未開放，今日視察後已一切就緒，宣佈今日開放通車。





大灣交流道是台灣中山高速公路位於南市永康區建國里、復國里交界處，是目前距台南市中心最近的交流道，其連結市區與永康大灣、歸仁、新化等地，大灣交流道自2015年啟用以來，已有效紓解仁德交流道交通瓶頸；但大灣交流道周邊卻也出現交通壅塞情形，讓許多就業於南科工業園區、永康工業區的台南市民飽受上下班交通壅塞之苦。





為紓解大灣交流道尖峰時段車潮順暢好行，工務局籌措約1900萬元，在中山高速公路東、西兩側都進行道路改善工程；第一階段改善大灣交流道東側之側車道，及復興路等兩處路口，各額外增設3.5公尺寬右轉專用車道，藉以分流右轉車輛，增加直行車輛駐車空間，已於2021年7月完工。至於第二階段在大灣交流道西側，復興路東行右轉往南方向，向國防部政治作戰局爭取老舊眷村「慈光九村」土地使用，增闢車道長度約110公尺，寬約6~7公尺不等車道，以減少東行方向與右轉車輛交織問題，提升直行及右轉車輛儲車空間，已於2021年11月完工。





工務局表示，大灣交流道周邊四個路口分階段性改善完成後，直行車輛將不用再和右轉車輛爭道，造成交通打結，有效緩解永康區復興路往東車輛與右轉車輛交織狀況，解決大灣交流道周邊交通亂象問題。





市府在黃偉哲市長積極開發建設，在永康地區已投入約193億元在道路開闢養護及公園建設方面，如北外環二期及三期、國光五街拓寬為15公尺計畫、新灣橋等興建；道路養護改善如永大路及永大路橋、自強路、尚頂路；公園建設如祥合特色公園開闢、永康公園整修及特色公園等建設。