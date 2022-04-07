強化校園防疫　黃偉哲說明台南所屬學校因應COVID-19處理SOP

▲台南市長黃偉哲說明，台南所屬學校因應COVID-19處理SOP。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲7日指出，有關台南市所屬學校停課標準機制，如學生之家人被匡列，該學生停課2日；如師生被匡列，該班停課2日，全校停課1日；如出現確診者1人，該班停課10日，全校停課3日；如出現確診者2人，全校停課10日，並依中央規定持續滾動檢討修正。

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▲教育局長鄭新輝說明指出，若校園接獲確診/匡列個案消息，則啟動校園應變小組，啟動各項預防措施。

教育局長鄭新輝進一步說明，若校園接獲確診/匡列個案消息，則啟動校園應變小組。啟動各項預防措施，包括進行校安通報、確認停課方式、確認停課時間、製作校方聲明通知師生、暫停跨班及校外活動。

校園也將全面清消，包括室內外環境消毒、公告暫停對外開放、加強門禁管制。並配合衛生單位進行疫調，包含班級課表、課後活動（安親/補習班、課後社團）、師生名冊，追蹤PCR篩檢結果，實施自我篩檢。

同時進行課輔關懷，有同步/非同步/混成教學、確認載具與操作、每日追蹤關懷、備妥慰問物資，如載具、課後書籍、休閒用品等。

目前在4/6-4/7期間，台南市已採取預防性停課之學校有5校，包含復興國小、忠孝國中、崇明國小、東區勝利國小（含附幼）、安順國小。黃偉哲提醒，更多詳細的資訊，將公布於南市教育局網站，請學校廣為周知，讓大家有個依循的標準。