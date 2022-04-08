陳學聖公布「通話羅智強」：我明確反對！　建議等8年選台北市長

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨台北市議員羅智強6日宣布續選桃園市長，並決定號召百萬TikTok粉絲證明自己人氣不弱，引起黨內外關注。對此，國民黨前立委陳學聖表示，羅智強曾打電話給他，詢問參選桃園市長一事，當時他明白表達反對，並建議對方8年後選台北市長，「希望智強能再多考慮一下」。

陳學聖7日在臉書公布與羅智強的對話，他與羅智強很早就認識，這次羅智強前往桃園千里行腳的前一天，曾經打電話給他，「我請他先來桃園走走，了解一下桃園，先不要急著做決定」、「我說桃園和台北雖然很近，但有不少民情差很多」。

他舉例，像是民代跑告別式，台北大多是當天前往殯儀館參加公祭，桃園則是在民眾設靈堂後，先派助理趕到並詢問有無可協助，然後民代會親往捻香，之後告別式當天再行前往，「我有粗算過，光我選區中壢平均一個月約有100人往生，我們參加的頻率有多高，就可想而知，而且不分藍綠，都是如此」。

▲陳學聖（左二）公布與羅智強（左三）的通話內容，。（圖／翻攝自陳學聖臉書）

他解釋「因為這是情，這是義，不是鍵盤可以表達的，或許你說是城鄉差距」、「我來桃園前，已任過2屆台北市議員、2屆立委，智強選區也在我範圍內，所以我了解台北民代的想法」、「從2010年到2020年，我選過四次立委，從南桃選到北桃，還選過一次市長，仍然還有許多地方要適應，要學習」。

他說，「所以通電話當下，智強問我意見，我就明白表達反對，並建議他，今年既不競選連任，為何不全台輔選，或許可以形成一股強流，有助拉抬國民黨選情。然後明年在文山接賴士葆選立委，賴則轉不分區或其他重要職務，8年後選台北市長」。

他最後強調，「即使智強在TikTok號召選桃園市長，我還是認為我對智強的建議是可行、中懇，且為國民黨珍惜人才最好的途徑，希望智強能再多考慮一下」。