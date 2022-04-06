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「國民黨關門打小孩」逼退羅智強　王世堅曝朱立倫盤算：為選總統

▲台北市柯文哲施政報告，議員王世堅送上「我就爛」衣服。（圖／記者林敬旻攝）

▲王世堅認為，朱立倫現在的心態比較像是，既然推出的人有吃敗仗疑慮，不然就讓自己推舉的人輸。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨台北市議員羅智強不甩黨主席朱立倫勸退，今日（6日）宣布角逐黨內桃園市長提名，不料旋即遭黨中央剔除提名。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，對於國民黨來說，羅智強「沒有功勞，也有苦勞」，接著分析朱立倫逼退羅智強的關鍵原因，同時點出國民黨一直以來的最大問題。

王世堅日前在政論節目《錢進新世界》表示，有多份民調的結果顯示，羅智強在國民黨其他人選相比，也是排第二或第三名，民調怎麼會低，羅智強在台北市議會問政表現非常傑出，也努力向民眾表達國民黨主張的政策，加強民眾對國民黨的支持，羅智強沒有功勞，也有苦勞。

至於外傳羅智強可能到其他地方參選，他認為那些都是黨政人士在放話，借此將羅智強污名化，並舉例過去朱立倫換掉洪秀柱，連總統候選人都可以換，「你羅智強對朱立倫而言算什麼」、「國民黨現在的心態就是不急嘛，所以關起門來打小孩，把羅智強修理了一頓」。

▲▼台北市議員羅智強4/6召開記者會，正式宣佈參選桃園市長爭取國民黨內的提名。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅智強召開記者會，宣佈參選桃園市長，爭取國民黨黨內提名。（圖／記者湯興漢攝）

他說，國民黨發展至今最大的矛盾，就長期以來沒有尊重地方的聲音、培養人才，國民黨擅於用地方派系的力量豢養黨政人士，可是一旦碰上地方選舉時，卻又派出派系人士參加競選，不僅僅在桃園，像是台南、高雄、屏東等中南部地區，都能看到類似趨勢。

他指出，國民黨現在派系式微，由於沒長期培養黨政人才，只能遷就地方有實力人士，但地方人士又無法獨當一面，相較民進黨陳時中、鄭運鵬等人，民調差距懸殊，所以朱立倫現在的心態比較像是，既然推出的人有吃敗仗疑慮，不然就讓自己推舉的人輸，穩固桃園勢力，下次爭取總統大位時，也會獲得這些人支持。

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