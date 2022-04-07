「我要說真話」！朱立倫公開回應：不歡迎的地方，強戰不是好事

▲朱立倫表示，黨主席要說真話，而非好聽話，不歡迎的地方跟人家強戰，並非好事。（資料照／國民黨提供）



記者柯振中／綜合報導

國民黨台北市議員羅智強續選事件引起風波，6日更是自爆與主席朱立倫的談話內容，藍營支持者對此十分關注。對此，朱立倫回應，黨主席要做該做的事情，並非講好聽話，而是說真話，每個人都有選擇的自由，若不歡迎的地方，還要跟人家強行打戰，就不是好事。

羅智強辭去了國民黨副秘書長一職，同時宣布繼續參與國民黨桃園市長的提名機制，後續將尊重黨中央的提名結果，引起軒然大波。

針對這件事情，外界傳出許多流言，國民黨秘書長黃健庭也表示，黨中央一一徵詢地方議員，眾人一致認為「羅智強很弱」，於是排除在外。

▼羅智強宣布參與國民黨桃園市長的提名機制，引起外界討論，朱立倫的說法也令人關注。（資料照／記者湯興漢攝）



對於外界的說法，羅智強自爆與主席朱立倫電話談話內容，包含「我不會提名你」等話語，讓他感到困惑，宣布參與機制本來就是個人權利，為何一開始就要被排除在外。

羅智強也認為，雖然剛開始他民調將近墊底，但經過一段時間的努力，現在也拉抬到第二名、第三名的名次，跟桃園地方的關係也沒有不好，為何不能再繼續努力看看。

對此，朱立倫7日則說，無論是縣市長，還是議員的提名，過程中一定有人無法被提名，這些必須要講真話、不能說假話或是好聽話，內容包含民調結果、地方反映出來的事實，必須真實告訴候選人，也會把選策會的決議如實告知。朱立倫認為，就算在這個戰場沒辦法，可能也可以到別的戰場努力，無論是為黨打拼或輔選，大家都是團隊的一員。

▼朱立倫說，這個戰場沒辦法，也可以到別的戰場努力，但若在不歡迎的地方強戰，就不是好事。（圖／ETtoday資料照）



朱立倫也引述國民黨前主席洪秀柱的話，若是受到歡迎，去了就是強將，在受歡迎的地方為黨出征，當然是好事，但如果不受到歡迎，還要去強行打戰，那就不是好事。

朱立倫說提到，他的立場始終無私、無我，外界愛怎麼批評、就怎麼批評，依舊不會改變他的立場，就是為了國民黨好，只要國民黨勝選，台灣就會更好。