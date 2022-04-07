　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我要說真話」！朱立倫公開回應：不歡迎的地方，強戰不是好事

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫表示，黨主席要說真話，而非好聽話，不歡迎的地方跟人家強戰，並非好事。（資料照／國民黨提供）

記者柯振中／綜合報導

國民黨台北市議員羅智強續選事件引起風波，6日更是自爆與主席朱立倫的談話內容，藍營支持者對此十分關注。對此，朱立倫回應，黨主席要做該做的事情，並非講好聽話，而是說真話，每個人都有選擇的自由，若不歡迎的地方，還要跟人家強行打戰，就不是好事。

羅智強辭去了國民黨副秘書長一職，同時宣布繼續參與國民黨桃園市長的提名機制，後續將尊重黨中央的提名結果，引起軒然大波。

針對這件事情，外界傳出許多流言，國民黨秘書長黃健庭也表示，黨中央一一徵詢地方議員，眾人一致認為「羅智強很弱」，於是排除在外。

▼羅智強宣布參與國民黨桃園市長的提名機制，引起外界討論，朱立倫的說法也令人關注。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨4/6召開中常會，媒體仍聚焦在桃園市長提名爭議，會中朱立倫並未多做說明。（圖／記者湯興漢攝）

對於外界的說法，羅智強自爆與主席朱立倫電話談話內容，包含「我不會提名你」等話語，讓他感到困惑，宣布參與機制本來就是個人權利，為何一開始就要被排除在外。

羅智強也認為，雖然剛開始他民調將近墊底，但經過一段時間的努力，現在也拉抬到第二名、第三名的名次，跟桃園地方的關係也沒有不好，為何不能再繼續努力看看。

對此，朱立倫7日則說，無論是縣市長，還是議員的提名，過程中一定有人無法被提名，這些必須要講真話、不能說假話或是好聽話，內容包含民調結果、地方反映出來的事實，必須真實告訴候選人，也會把選策會的決議如實告知。朱立倫認為，就算在這個戰場沒辦法，可能也可以到別的戰場努力，無論是為黨打拼或輔選，大家都是團隊的一員。

▼朱立倫說，這個戰場沒辦法，也可以到別的戰場努力，但若在不歡迎的地方強戰，就不是好事。（圖／ETtoday資料照）

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

朱立倫也引述國民黨前主席洪秀柱的話，若是受到歡迎，去了就是強將，在受歡迎的地方為黨出征，當然是好事，但如果不受到歡迎，還要去強行打戰，那就不是好事。

朱立倫說提到，他的立場始終無私、無我，外界愛怎麼批評、就怎麼批評，依舊不會改變他的立場，就是為了國民黨好，只要國民黨勝選，台灣就會更好。

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

ET快訊
小S班底身份起底！交往韓團成員挨酸　現任男友「也是偶像」
快訊／桃園再增1小六學生確診　全市「28學校停課」名單一次看
眼皮狂跳原因曝！醫示警「6情況別拖了」：恐是腫瘤壓迫
快訊／大湳水廠水管破裂！桃園12萬用戶降壓停水
張惠妹演唱會爆確診者足跡！　炎亞綸急快篩「結果出爐」
快訊／苗栗也跟進　縣內學校「畢旅、戶外教學」即日起全暫停
全台15縣市新增至139校停課　指揮中心下周公布替代方案
快訊／北市曝14大張確診足跡！多家酒店、百貨公司上榜
獨／打手槍害攝護腺肥大？男日尻2發剉求診　女醫：繼續
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「禁預售屋轉售」建商樂割韭菜？　邱顯智曝關鍵：只衝擊散戶投資客

快訊／9酒店17人確診！北市公布酒店名單　籲顧客快篩

北市曝14大張確診足跡！多家酒店、百貨公司上榜　北檢、好市多入列

「我要說真話」！朱立倫公開回應：不歡迎的地方，強戰不是好事

9酒店爆17人確診！北市衛生局「只敢給商業登記名單」　5家位在林森北路

香港特首選舉下月登場　陸委會：秉持促進台港正向交流政策

快訊／上萬歌迷剉咧等！　阿妹小巨蛋演唱會爆確診足跡

辦國際記者會喊無罪　保外就醫的陳水扁這些年踩了多少紅線？

鳳凰衛視被認定為陸資　陸委會：其他傳媒違規也將依法查處

北市贊成輕症在家照護　黃珊珊：未來1個月「全台達傳染高峰」

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

許維恩凍卵完痛爆吼：把我丟在家！　王家梁投降「現在洗車都有陰影」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

「禁預售屋轉售」建商樂割韭菜？　邱顯智曝關鍵：只衝擊散戶投資客

快訊／9酒店17人確診！北市公布酒店名單　籲顧客快篩

北市曝14大張確診足跡！多家酒店、百貨公司上榜　北檢、好市多入列

「我要說真話」！朱立倫公開回應：不歡迎的地方，強戰不是好事

9酒店爆17人確診！北市衛生局「只敢給商業登記名單」　5家位在林森北路

香港特首選舉下月登場　陸委會：秉持促進台港正向交流政策

快訊／上萬歌迷剉咧等！　阿妹小巨蛋演唱會爆確診足跡

辦國際記者會喊無罪　保外就醫的陳水扁這些年踩了多少紅線？

鳳凰衛視被認定為陸資　陸委會：其他傳媒違規也將依法查處

北市贊成輕症在家照護　黃珊珊：未來1個月「全台達傳染高峰」

冬天電費飆破4000！她怨「比夏天還貴」…台電到家揪出吃電怪獸

張惠妹演場會爆確診者！　賈靜雯明記者會「緊急取消」

亮麗直播主為他爆氣　辱同行「喻為狗尿都美化」下場慘了

風電就業人口紅利加持　清水重劃區1字頭房價吸首購族

快訊／桃園再增1小六學生確診　全市累計「28校停課」名單一次看

擁有這3種優點的男人超值得嫁：責任感、正向溝通都是必備

過於寵溺可萬萬使不得！　12星座的戀人求生守則

小S班底身份起底！自爆交往韓團成員挨酸　現任男友「也是偶像」

「禁預售屋轉售」建商樂割韭菜？　邱顯智曝關鍵：只衝擊散戶投資客

快訊／大湳水廠水管破裂！桃園13里停水　12萬用戶受影響

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

政治熱門新聞

快訊／確診6天後病況曝光　咳嗽31.5%、流鼻水11%、發燒3.7%

快訊／新北最新足跡　大遠百、麥當勞、火鍋店、快炒店、溫泉民宿

校園師生染疫頻傳　北市規劃：4行政區淪陷「全市停課」

快訊／政院拍板打炒房！預售屋禁換約　炒作最高罰5000萬、可連續罰

快訊／民進黨屏東縣長人選出爐　周春米勝出

快訊／上萬歌迷剉咧等！　阿妹小巨蛋演唱會爆確診足跡

羅智強激動拍桌！還原3小時通話內容

北市曝6確診足跡！唐吉訶德、泰式養身館、暗席酒吧、錢櫃入列

政府的防疫金句　哪句最經典？

快訊／新北市+111「分布17區」　染疫者Ct值最低14.01在三重

快訊／新北+115最新足跡　全聯、寶雅、家樂福、健身房、電影院入列

快訊／陳水扁首曝光21項國務機要費支出　資助民運人士、美公關公司

快訊／北市16校7900師生停課！　北投內湖區2國小最嚴重

北市曝確診足跡　多家酒店上榜

更多熱門

相關新聞

肯定羅智強是「一級戰將」　蔡壁如遞橄欖枝：歡迎加入民眾黨

肯定羅智強是「一級戰將」　蔡壁如遞橄欖枝：歡迎加入民眾黨

國民黨北市議員羅智強6日上午召開記者會，大動作宣布參選桃園市長，並要求參與黨內初選機制。卻被黨中央火速打槍，黨秘書長黃健庭更指羅智強「很弱」，已經排除羅智強提名，對此，民眾黨立委蔡壁如7日在廣播節目上表示，羅智強行事風格「不是那麼國民黨」，若願意加入民眾黨，這是一個Good Idea，他是一個一級戰將。

國民黨議員初選參選人姚正玉競選看板遭殃

國民黨議員初選參選人姚正玉競選看板遭殃

蔡英文防疫會議未邀雙北　蔣萬安提醒：防疫不分藍綠

蔡英文防疫會議未邀雙北　蔣萬安提醒：防疫不分藍綠

蔡英文防疫會議僅找「綠營首長」　國民黨：搞小動作

蔡英文防疫會議僅找「綠營首長」　國民黨：搞小動作

羅智強激動拍桌！還原3小時通話內容

羅智強激動拍桌！還原3小時通話內容

關鍵字：

朱立倫羅智強桃園市長國民黨

讀者迴響

熱門新聞

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

飆531例！全場淡定　驚曝「1數據炸了」才要怕

快訊／確診破500！本土暴增382例「續創新高」

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

快訊／確診6天後病況曝光　咳嗽31.5%、流鼻水11%、發燒3.7%

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

涼麵闆娘全裸激戰遭偷拍「關店搬走了」

快訊／新北最新足跡　大遠百、麥當勞、火鍋店、快炒店、溫泉民宿

更多

最夯影音

更多
老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面