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羅智強拍桌「公開3小時對話」　朱立倫來電怒嗆：就是不提名你

▲▼台北市議員羅智強4/6召開記者會，正式宣佈參選桃園市長爭取國民黨內的提名。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅智強公開與朱立倫對話的部分內容。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨台北市議員羅智強宣布續選桃園，引起軒然大波，更是有不少匿名攻擊出現。對此，羅智強本人出面還原，與黨主席朱立倫通話的內容，情緒激動時，更是一度拍桌，並強調2人都是想讓國民黨更好，「我寧可羅智強這條魚死，也不想要國民黨網破。」

羅智強在中天節目《正常發揮》上表示，會跳出來說明，是因為有些話聽不下去，必須站出來澄清，希望外界不要懷疑他與朱立倫想要桃園贏的決心，只是2人的方法、路徑與想法有所不同。

羅智強說明，當然不是朱主席單方面的問題，他當然也有問題，但要回到國民黨的大局來思考、修復局面，讓國民黨在桃園的局面往良性的方向發展。

羅智強指出，想選舉是他的想法，提不提名則是黨的權利，當然全然尊重，但他也有自我的抱負、想法，「並沒有說非我不可，關鍵就卡在，好像我連宣布都不行。」

▼羅智強早就要宣布參選，卻為了黨二度延遲，甚至遭到支持者質疑。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市議員羅智強4/6召開記者會，正式宣佈參選桃園市長爭取國民黨內的提名。（圖／記者湯興漢攝）

羅智強表示，他原先預計，3月27日要宣布參選，媒體都知道、支持者也全準備好了，但秘書長黃健庭3月25日致電，希望能夠延遲一週宣布參選，他起初加以拒絕，認為無法跟支持者交代，雙方溝通就此中斷。

後來黃健庭二度致電，羅智強經過思考，雖然萬分困難，還是答應延遲一週宣布，沒想到被支持者罵翻，還被嗆「想退選早點告訴我」，不過他當下決心並未改變，只是希望給一週的時間，讓黨去協調。

沒想到，只是延遲一週，卻有撲天蓋地的話語打來，如民調差、退選等等，他抱持著打不還手、罵不還口的態度，情緒也慢慢累積了起來，明明對黨釋出善意，卻遭萬箭穿心，也惹得支持者質疑，是否做了愚蠢的決定，黨內的同陣線戰友也不太能諒解，為何做出這個決定。

▼黃健庭致電羅智強，希望能延遲一週宣布參選。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨桃園市長提名爭議，黨中央及羅智強雙方各執一詞，為此國民黨秘書長黃健庭4/6召開記者會對外說明，還原協調過程。（圖／記者湯興漢攝）

延遲了一週，羅智強原先2日要宣布，先傳訊息給黃健庭、朱立倫告知，朱立倫就打了電話來，此通電話並非要求再度延遲宣布參選，「是叫我別宣布（參選）」，中間也說了許多比較重的話。

不過，羅智強已經承受了一個禮拜的攻擊，真的沒辦法再延遲，雙方協商不攏，羅智強自認宣布參選，有利桃園局面，主席可能覺得沒面子，開始出現情緒性字眼，後來眼見無法說服，又要求羅智強致電洪秀柱。

羅智強指出，與洪秀柱通電話時，柱柱姐相當體諒他的處境，雙方談了許多，卻又有內幕消息爆出來，雖然不曉得究竟是誰爆料，但「這框架對我不利，就想是誰放的」。

後來再度通話，羅智強與朱立倫仍未達成共識，朱立倫於是告知，不會再勉強，要求立刻宣布不選，但希望羅智強清明連假期間別宣布。

羅智強無奈之下，只好再度答應，「但我心中心如刀割」，這已是第二次延遲，被質疑了一次、又再被質疑第二次，這明明是他的自由權益，為何不能宣布參選。

▼羅智強釋出善意，讓黨有時間協商，卻遭到中傷。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市議員羅智強4/6召開記者會，正式宣佈參選桃園市長爭取國民黨內的提名。（圖／記者湯興漢攝）

羅智強情緒十分低落，於是打給好友訴苦，卻又被抹黑「利用好朋友放話」，他只是想給黨一個空間，但莫名其妙被延遲了2週，自己也沒剩下多少時間。

後來又出現匿名消息，指稱羅智強「怕輸」、「怕成為罪人」、「黯然退場」等，他並不感到意外，反而是支持者憤怒質疑「是不是被摸頭了」，但他的立場始終沒有改變，也宣布參選。

後來談到與朱立倫的通話內容，羅智強情緒激動，甚至拍桌發洩。羅智強指出，雖然不想談及電話裡的細節，但已經涉及到誠信問題，絕對不能讓步，他與朱立倫談話的時間，大約是一個多小時，從晚上9點到將近12點，先與朱立倫通話後，再打給洪秀柱等人，最後又跟朱立倫講了許久。

後來羅智強妥協，決定清明連假不宣布，也曾詢問主席，是否能向他人告知，2人協商了3個小時，是主席要求5天不宣布參選，「主席說好。」

至於「魚死網破」的說法，羅智強表示，徐巧芯並非當事人，所以說得不準，但黃健庭也不是當事人，「我才是當事人」，他與主席的談話當中，從來沒有講到「黃暐瀚」這三個字，且「魚死網破」也是秘書長承認有談到的內容，「不是我承認有的。」

羅智強提到，當時他與朱立倫的談話中，朱立倫明確告知「我不會提名你」等話語，6日的記者會也表明了不會提名，而2人談完後，他也不是沒讓步，6日早上也只有宣布參選，至於初選、徵召、協調，都悉聽尊便，黨最後找誰，他就支持誰，「我寧可羅智強這條魚死，也不想要國民黨網破！」

不過，羅智強也質疑，就算他現在退場，難道對國民黨就真的有好處嗎。對此，主持人丹申廣（本名王又正）則安慰，沒人覺得羅智強不好，只是擔心羅去桃園，會受到莫名其妙的阻力，到時候非但選不上，還可能發生意外，因為對桃園有些了解，所以大概能理解黨中央的想法。

羅智強責任為，主席在談話內容中，並非全然充滿惡意，確實有可能害怕他到桃園會受傷，但就算真的受傷了，也是他該面對的選擇，「我從政這麼多年了，該受什麼傷，是我要選擇面對的，不該是主席煩惱的。」

羅智強指出，若沒有黃健庭致電，要求延遲宣布參選，沒有後面這些事情，「局面有不好嗎」，就算他從剛開始民調墊底，一路走到現在，也已經拉抬到第二名、第三名，他跟地方的關係也沒什麼不好，不曉得黨中央接收了什麼訊息。

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