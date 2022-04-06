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羅智強續選遭黨內嗆「很弱」！顏寬恒：國民黨這艘大船將沉入大海

▲▼台北市議員羅智強4/6召開記者會，正式宣佈參選桃園市長爭取國民黨內的提名。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅智強宣布續選桃園市長，引起廣泛討論。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨台北市議員羅智強6日宣布續選，國民黨秘書長黃健庭公開回應，大家一面倒認為「羅智強很弱」，已排除提名。對此，前立委顏寬恒則說，無論羅智強是否為最強人選，絕對都為黨盡心盡力，不該遭受來自黨內公開、匿名的屈辱或謾罵，「否則別說是魚死網破，連國民黨這艘大船都將破底，跟著沈入大海。」

羅智強6日凌晨拋出4點聲明，不但辭去國民黨副秘書長一職，也強調繼續參與國民黨桃園市長的提名機制，後續尊重黨中央最後的提名結果，接下來也會持續私下拜訪桃園的地方民代、意見領袖與民間團體，以示尊重，「不論提名的是不是羅智強，我都會兌現承諾，繼續完成。」

羅智強決定續選的聲明曝光，引起社會熱烈討論，黃健庭6日召開記者會回應，站在朋友、基督徒弟兄的立場，當然尊重羅智強的決定，但先前做了幾波民調，結果羅智強還輸給立委魯明哲、萬美玲等人。

▲▼國民黨桃園市長提名爭議，黨中央及羅智強雙方各執一詞，為此國民黨秘書長黃健庭4/6召開記者會對外說明，還原協調過程。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃健庭表示，黨中央一一徵詢地方議員，眾人一致認為「羅智強很弱」。（圖／記者湯興漢攝）

黃健庭說，黨中央一一徵詢地方議員，結果眾人的意見一致，認為「羅智強很弱」，因此才將羅智強排除名單，黨主席朱立倫也曾出面勸過。

對此，前立委顏寬恒則在臉書上表示，數個月前已多次呼籲、提醒，遺憾的是桃園市長提名還是走向最壞的發展。顏寬恒說，今年2月他為了感謝公投大選支持者的不離不棄，2度與羅智強參與苦行謝票活動，「當時智強兄尚未宣布參選，便有媒體詢問意願以及寬恒的意見。」

顏寬恒提到，他當時向黨中央喊話，應該珍惜、重視黨內的人才、戰將，透過正道的方式，在每個戰場找出最好的人選，別讓黨內的優秀人才有所折損。

▼顏寬恒認為，重點並非何人參選，而是所有人一體同心、目標一致，也不該有優秀同志遭受來自黨內的屈辱或謾罵。（資料照／記者李毓康攝）

▲ 中二選區立委補選,顏寬恒現身競選總部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

顏寬恒認為，重點應該不是由誰擔任出戰人選，而是所有人一體同心、目標一致，讓國民黨重拾民心、重返執政，才是團結的真諦，「這當中更不應該有任何優秀的同志，因為黨內的紛擾或鬥爭而耗損，甚至是被傷害糟蹋。」

顏寬恒指出，無論羅智強是否為最強人選，絕對是為了黨盡心盡力、憑一己之軀站在第一線的勇士，「都不應夠受到這些來自黨內，公開的、匿名的屈辱或者謾罵。否則別說是魚死網破，連國民黨這艘大船都將破底，跟著沈入大海。」

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