肯定羅智強是「一級戰將」　蔡壁如遞橄欖枝：歡迎加入民眾黨

▲台北市議員羅智強。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨北市議員羅智強6日上午召開記者會，大動作宣布參選桃園市長，並要求參與黨內初選機制。卻被黨中央火速打槍，黨秘書長黃健庭更指羅智強「很弱」，已經排除羅智強提名，對此，民眾黨立委蔡壁如7日在廣播節目上表示，羅智強行事風格「不是那麼國民黨」，若願意加入民眾黨，這是一個Good Idea，他是一個一級戰將。

羅智強日前原要宣布是否參選桃園市長，卻在與朱立倫通話3小時後喊卡；議員徐巧芯爆料，那一通電話並非動之以理，而是威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你」等，但羅還是大動作舉辦記者會，宣布參選桃園市長，不到短短數小時就被黨中央以「很弱」、「地方有反彈聲浪」為由打槍。

蔡壁如指出，羅智強跟自己有很多相像的地方跟堅持，比如說公投完，羅走遍全台謝票、繼續宣揚公投理念，又或者行千里到桃園，在第一線看問題在哪裡、傾聽基層心聲，「我們都是起而行的人，不是只有坐在那邊講話。」

蔡壁如表示，羅智強擔任台北市議員的時候，也不是屬於「柯黑派」，而是跟柯文哲討論一些理念性、城市治理，行事風格都「不是那麼國民黨」，不知道羅智強想不想跳槽，但如果他加入民眾黨，可能是一級戰將。