北市19校停課！影響近6萬人　最晚4／12復課

▲疫情延燒進入校園，全台多所學校停課。（示意圖／記者許靖騏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

清明4天連假結束，但本土疫情持續延燒，台北市最新有19間學校停課，包括14間高中職以下共7752名學生停課，以及5間大學，一共影響5萬8860人。

國內已連續5天本土確診超過100例，其中包括不少學生或教師確診，許多學校仍持續停課防疫。根據教育部最新統計，截至周二晚間10時為止，全台共有99校通報今天（6日）停課，分布在新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣等13縣市。

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▼世新要到4/12才復課。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

在北市部分，共有5間大學停課，包括東吳大學、世新大學、中國科技大學、台北市立大學和台北商業大學，其中世新直到4/12才復課。根據「大專院校校務資訊公開平台」資訊，東吳目前有1萬5458名在學生、世新1萬1434人、中國科大8612人、北市大8114 人、北商大7490人，一共5萬1108人停課。

另外，根據《自由時報》報導，目前北市有14間高中職以下學校停課，共有27人確診，停課人數達7752人，若加上大學停課的5萬1108人，一共影響5萬8860人。

►《ETtoday新聞雲》彙整北市已公布停課資訊如下：

◎關渡國小：

至少2名學生確診，全校停課至4/11，預計4/12復課。

◎東吳大學：

東吳大學公告累計2名學生確診，且感染源不同，學校表示全校將改成線上上課，預計4/11才會復課。

◎台北市立大學：

台北市立大學天母校區有一名學生確診，已匡列45名師生隔離，校方也採取高標準，4/6-4/8全校採取遠距教學，預計4/11恢復實體授課。

◎台北商業大學：

台北商業大學3/29曾公布該校體育室主任確診，北商大3/31宣布，為避免連假過後易發生感染之高風險，該校採取預防性措施，從4/7至4/10全校各學制學生無須到校，全面採預防性遠距教學；後續若無特殊情況，4/11起恢復實體授課。

◎中國科技大學：

有1名生確診，相關班級改遠距上課到4/10。

◎世新大學：

2名學生確診，全面停止學生到校上課10天，所有課程在4/11，一律改為線上教學，4/12恢復到校正常上課。

◎南港高工：

2個班共11名學生、2名老師確診，並全校停止實體上課至4/11，自4/12起復課。

◎台北市立大學附小附幼：

校方在學校網站公告，因為有一學生確診，從3/29起到4/7全校停課10天，預計4/8復課。