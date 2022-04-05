　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍「血腥虐殺」！地下室驚見18具肢解遺體　孩童耳朵被割下

▲▼基輔西北小鎮布查（Bucha）20具平民屍體躺街。（圖／路透）

▲布查鎮長透露，他在街上看到至少22具遺體。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導

烏俄戰爭未歇，俄軍日前撤離烏克蘭首都基輔郊區後，他們犯下的殘忍暴行被意外揭露。基輔郊區驚傳幾乎變成亂葬崗，在一棟房子的地下室找到了18具遺體，包括被肢解的婦女與孩童。

綜合外媒報導，住在基輔郊區的80歲的老婦人達比茲（Maria Dabizhe）指出，士兵們在戰爭爆發幾天後抵達村莊，「他們到我的房子，我詢問他們要在這做什麼，他們告知我只是試圖要做好自己的工作。」烏克蘭防衛人員透露，「我們發現一間房子的地下室有18具遺體，他們在生前受到酷刑，有的耳朵被割掉，有的被拔掉牙齒。」

▲▼烏克蘭基輔州布查（Bucha）橫屍遍野，還發現280人遭一同埋進集體墳場。（圖／路透）

▲烏克蘭基輔州布查（Bucha）橫屍遍野，還發現280人亂葬崗。（圖／路透）

報導還指出，被發現的遺體包括男人、女人以及14到16歲孩童，遺體皆殘缺不全。位於基輔郊區的布查鎮（Bucha）也驚傳俄軍殘忍暴行，鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）透露，有約280具遺體被發現，現場變成亂葬崗。

據了解，其中至少有20人在生前遭到俄軍捆綁後被槍殺身亡。費德魯克還說，他在街上看到至少22具遺體。針對亂葬崗一事，俄羅斯外交部反駁，並指控是美國「下令」產出布查鎮死去平民的畫面，就是為了責怪俄羅斯。

►「料理神器」打折了！一鍵按下就能等吃

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登痛批：普丁就是戰爭犯　應為「布查事件」暴行面臨戰爭罪審判

澤倫斯基親訪布查　稱俄軍屠殺將被認定種族滅絕

婦微波杯麵燒死自己　日專家警告「這些東西」加熱過頭會起火

開一條新航線就「辱泰王」　越捷航空愚人節玩笑恐面臨15年徒刑

俄軍「血腥虐殺」！地下室驚見18具肢解遺體　孩童耳朵被割下

美國IKEA可回收「不要的舊家具」　狀況良好可獲50％折抵金

馬斯克「入股推特」成最大股東　股價一度漲逾26%

普丁簽署「不友好國家」簽證措施總統令　歐盟與另4國受影響

馬斯克入股！　Twitter股價華爾街股市開盤前狂漲逾25%

辣椒粉塗下體！女童遭叔叔揪友性侵13年　媽：很正常要忍耐

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

大貨車開進巷子遭三寶擋路 僵持超過5分鐘...路人來關心！

台中38歲男想認識16歲女兒　悍母氣炸撂乾弟把人打死

加油員「蹲跪地上」清理油槽　女駕駛直接輾過：完全沒看到

Jessi「運動服講成乳頭」全部笑噴　她一臉懵：HEY～都還沒唸...

拜登痛批：普丁就是戰爭犯　應為「布查事件」暴行面臨戰爭罪審判

澤倫斯基親訪布查　稱俄軍屠殺將被認定種族滅絕

婦微波杯麵燒死自己　日專家警告「這些東西」加熱過頭會起火

開一條新航線就「辱泰王」　越捷航空愚人節玩笑恐面臨15年徒刑

俄軍「血腥虐殺」！地下室驚見18具肢解遺體　孩童耳朵被割下

美國IKEA可回收「不要的舊家具」　狀況良好可獲50％折抵金

馬斯克「入股推特」成最大股東　股價一度漲逾26%

普丁簽署「不友好國家」簽證措施總統令　歐盟與另4國受影響

馬斯克入股！　Twitter股價華爾街股市開盤前狂漲逾25%

辣椒粉塗下體！女童遭叔叔揪友性侵13年　媽：很正常要忍耐

新莊27歲男女好友雙載返家　彎道自撞「騎士頭部重創」1死1傷

拜登痛批：普丁就是戰爭犯　應為「布查事件」暴行面臨戰爭罪審判

黑豹職籃生涯首遇「齋戒月」　阿巴西體能撞牆大考驗

汐五高架BMW自燃！露肚中空妹「背對火球」漫步　網狂朝聖

澤倫斯基親訪布查　稱俄軍屠殺將被認定種族滅絕

72歲阿公登山失蹤2天「滿臉血微笑」被找到！山友驚：體質人類頂點

婦微波杯麵燒死自己　日專家警告「這些東西」加熱過頭會起火

開一條新航線就「辱泰王」　越捷航空愚人節玩笑恐面臨15年徒刑

40歲潘威倫相隔528天先發　對決相差16歲郭郁政

俄軍「血腥虐殺」！地下室驚見18具肢解遺體　孩童耳朵被割下

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

國際熱門新聞

8歲女遭叔性侵13年　媽竟回「要忍耐」

俄軍「血腥虐殺」！孩童婦女遺體被肢解

女屍全裸遭焚丟路邊　烏俄士兵都伸魔爪

他用台幣32元買到1棟房「卻換來惡夢一場」

東京微波爐火災增　過度加熱成主因

美IKEA回收舊家具　最高50％折抵

開新航線就辱泰王　越捷航空恐面臨15年徒刑

馬斯克入股　推特盤前交易漲逾25%

馬斯克入股推特成最大股東　股價一度漲逾26%

紐時點出「普丁開戰」真正原因

日本OL做飯不露臉卻吸24萬粉搶看

俄寡頭揭「普丁下一步」　恐入侵多國

烏軍繳獲布克飛彈　士兵「開心比6」爽合照

德國男狂混打90劑新冠疫苗！　賣假疫苗護照賺外快

更多熱門

相關新聞

俄軍「上將級護衛艦」傳遭到飛彈擊沉

俄軍「上將級護衛艦」傳遭到飛彈擊沉

烏克蘭於當地時間3日再傳一項捷報，俄軍一艘「海軍上將級」（Admiral class）護衛艦，在黑海遭到烏軍的飛彈擊沉，相關消息已在推特瘋傳，但尚未得到俄羅斯官方證實。

普丁簽署「不友好國家」簽證措施總統令

普丁簽署「不友好國家」簽證措施總統令

烏克蘭布查鎮倖存者：俄軍家門口埋地雷炸飛民眾

烏克蘭布查鎮倖存者：俄軍家門口埋地雷炸飛民眾

克宮：俄國斷然否認「布查大屠殺」的指控

克宮：俄國斷然否認「布查大屠殺」的指控

紐時點出「普丁開戰」真正原因

紐時點出「普丁開戰」真正原因

關鍵字：

烏俄戰爭烏克蘭俄羅斯基輔遺體布查地下室

讀者迴響

熱門新聞

陰毛為何捲捲的？醫曝4驚人作用　要不要剃解答了

癌末妻彌留！夫幫過最後節日醫師哭了

比168更簡單的「53535」瘦身法！

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

57萬YT「觸電網」無預警被下架

王喜被抓包早確診！史書華：還跑來台灣是三小

8歲女遭叔性侵13年　媽竟回「要忍耐」

房間睡覺一半窗戶遭扳開！女房客見手鑽入崩潰

婆婆逼產子給300萬　尪一句讓妻笑噴

防彈V「葛萊美後台」抽菸被偷拍

做愛要算錢！百萬積蓄被榨乾　他8刀捅死小三

沒看過也能酸？鬼鬼親上火線回應

劉德華乾爹染新冠病逝！原「等不到棺材裝遺體」他秒解決

闆娘跟男伴激戰被偷拍　警方出面了

大S剛登記…汪小菲急了「爆深夜撂人進她家」！

更多

最夯影音

更多
BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆
Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面