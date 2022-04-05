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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅對話烏外長庫列巴：維護和平及反對戰爭是中國一貫的外交政策

▲▼ 2022兩會、王毅外長記者會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國務委員、外交部長王毅 。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員、外交部長王毅昨（4）日與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）通話，對烏俄局勢交換意見。王毅表示，中國在烏克蘭問題上的基本態度就是勸和促談，維護和平、反對戰爭，是中國的歷史文化傳統，也是一貫的外交政策，「中方歡迎俄烏和談，困難再大、分歧再多，也要堅持和平談判大方向，直到談出停火、談出和平。」

▲▼烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（圖／路透）

▲烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（圖／路透）

對於成功從烏克蘭撤僑，王毅首先感謝烏克蘭政府及各界協助，也希望烏克蘭政府繼續採取積極有效措施，確保自願留烏的少量中國公民安全。對此，庫列巴則表示，烏政府將為此作出最大努力。

在烏俄衝突方面，王毅表示，中國不謀求地緣政治私利，沒有隔岸觀火心態，更不會做火上澆油的事情，「我們真誠期待的目標只有一個，就是和平。中方歡迎俄烏和談，困難再大、分歧再多，也要堅持和平談判大方向，直到談出停火、談出和平。」

王毅強調，中方認為應本著安全不可分割原則，通過平等對話，真正建立均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，「中方願秉持客觀公正立場，繼續以自己的方式，為此發揮建設性作用。相信烏方有足夠智慧自主作出符合本國人民根本利益的選擇。」

庫列巴則是對大陸給予烏克蘭人道主義援助表達謝意，他表示，烏克蘭仍致力於同俄羅斯進行和談，找到持久解決辦法，烏克蘭願成為歐洲的大門。對此，王毅則回應，希望這扇門能通向歐洲的和平，通向烏克蘭的發展，通向中歐之間的合作。

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